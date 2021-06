El mexicano Brandon Moreno celebra tras quedarse con el cinturón del peso medio de UFC | Fuente: AFP / Getty Images | Fotógrafo: CHRISTIAN PETERSEN

Brandon 'The Assassin Baby' Moreno, primer mexicano campeón de la lucha UFC, venció por sumisión en el tercer asalto al brasileño Deiveson Figueiredo y se proclamó este domingo campeón del peso mosca en una noche en la que -dijo- "estaba preparado para morir".



'The Assassin Baby' no dejó pasar la oportunidad de su vida y pasa a la historia de la UFC. Se mostró solvente, tanto de pie como a ras de lona, y demostró que su desempeño en el primer enfrentamiento nulo estaba lejos de ser un hecho aislado. Puso fin al reinado de Figueiredo y colocó la bandera de México en lo más alto de las MMA.



Moreno llevó la voz cantante de la contienda al comienzo controlando la distancia con su mano izquierda. Figueiredo se mostró más pasivo y conservador. El mexicano, con mayor volumen de golpeo, logró un significativo derribo tras conectar una buena serie. Moreno tenía claro que era su gran oportunidad y no la iba a dejar escapar.



El brasileño metió una marcha más y se mostró más proactivo. Llevó a Moreno a ras de lona para tratar de colocar una guillotina, sin éxito. El aspirante consiguió revertir la situación en su favor y también pudo gozar de una rápida toma de espalda y tiempo de dominio.





Brandon Moreno venció a Deiveson Figueiredo en UFC 263 | Fuente: AFP / Getty Images | Fotógrafo: CHRISTIAN PETERSEN

Emocionado hasta las lágrimas

Todo indicaba que ambos buscarían ir a la guerra como en su primer enfrentamiento, pero Moreno tenía otros planes. Su planteamiento parecía ser efectivo y estaba en lo cierto. Se mantuvo fiel a su estrategia y quebró al campeón. Haciéndose valer de su mano izquierdo encontró el momento para llevar a su rival al suelo con un candado al cuerpo y colocar una llave en su cuello.





'The Assassin Baby' logró someter a Figueiredo y rubricar su nombre con letras de oro en la historia de la UFC. Moreno, entre lágrimas, no daba crédito. El oriundo de Tijuana se convierte en el primer campeón de la compañía nacido y criado en México. A sus 27 años, se erige como monarca de la división más liviana de la UFC. Suma un récord profesional de 19 victorias y 5 derrotas.



"No sé cómo describir este momento, no creo que pueda llorar más", aseguro Moreno a los pies del octágono para luego añadir, fruto de su determinación: "Yo estaba preparado para morir esta noche".

"Yo vengo de un país que se suele decir: 'Sí se puede', y a veces no se logra, pero ahora yo digo 'Sí se pudo, cabrón. Sí se pudo'", dijo al borde de las lágrimas y ovacionado por los hinchas en el Gila River Arena, Arizona.

"Trabajé muy duro por esto durante los últimos seis meses y mírame ahora, estoy sosteniendo esto (cinturón de campeón). Es increíble. Es hermoso. ¡Viva México! Para toda mi gente mexicana y de Estados Unidos les digo que se puede lograr los pinches sueños. Y aquí estoy", añadió.

Brandon Moreno ganó por la vía de la sumisión a Figueiredo | Fuente: @UFCEspanol | Fotógrafo: AFP / Getty Images

