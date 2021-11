Glover Teixeira se coronó campeón a los 42 años | Fuente: UFCEspanol

El luchador brasileño Glover Teixeira se proclamó campeón mundial de los pesos semipesados ante el polaco Jan Blachowicz en el evento UFC 267 disputado este sábado en el Etihad Arena de Emiratos Árabes Unidos.



Teixeira, a sus 42 años, dio la sorpresa al someter en el segundo asalto a Blachowicz y proclamarse campeón de la UFC en la categoría de las 205 libras. El ruso Petr Yan se proclamó campeón interino del peso gallo en la misma cartelera. El sueco Khamzat Chimaev protagonizó la mejor actuación de la noche.



El de Sobrália sabía que estaba ante la última oportunidad de su carrera de inmortalizar su nombre y no dejó lugar a la especulación. Sabedor de la potencia del polaco, derribó al ya excampeón y se apoyó en su juego a ras de lona para mojar la dinamita de Blachowicz. El brasileño tenía un plan y lo ejecutó a la perfección.



Teixeira, cinturón negro en Jiu-Jitsu brasileño, sembró trasladando la contienda al suelo y recogió sus frutos al negar las virtudes del polaco desde el comienzo del duelo. Mantuvo el control durante el primer asalto y, tras los intentos de Blachowicz de mantener la distancia, también lució en el breve intercambio de golpes de pie que protagonizaron.





Glover Teixeira se corona campeón de la UFC a los 42 años | Fuente: UFC Espanol



No solo no rehuyó al polaco sino que conectó con contundencia para hacer caer a su rival.



El brasileño continuó con el trabajo en el suelo y mermó a un sobrepasado golpeando con dureza a un Blachowicz que firmó su sentencia de muerte al dar la espalda a su rival. No pudo hacer nada para evitar que Teixeira aprovechara la posición y lo finalizase por medio del arte suave del sometimiento.



Glover, siete años después de caer ante el estadounidense Jon Jones en su última oportunidad por el título, alzó el cinturón del peso semipesado. Teixeira se convierte en el campeón más mayor en la historia moderna de la UFC con 42 años y 2 días.

Las acciones que llevaron al final 🤯 #UFC267 pic.twitter.com/8iz5YvmUBt — UFC Español (@UFCEspanol) October 30, 2021

PETR YAN RECLAMA SU TRONO EN EL PESO GALLO.

El ruso Petr Yan venció por decisión unánime al estadounidense Cory Sandhagen y se proclamó campeón interino del peso gallo. Yan, para muchos el rey sin corona de las 135 libras, ya apunta hacía Aljamain Sterling, con quien perdió con polémica el cinturón absoluto por descalificación.



Yan tomó el centro del octágono al comienzo y Sandhagen buscó hacer valer su envergadura para mantener la distancia con el explosivo peleador ruso. El americano lució ágil y sacó más trabajo, pero el excampeón fue más contundente. Fieles a sus fortalezas, ambos plantearon una guerra desde el primer al último asalto.



Sandhagen, más plástico e imprevisible que su rival, presionó, varió los planos de golpeo, fintó y jugó con el cambió de guardia para desmontar el plan del excampeón. En pleno crecimiento del estadounidense Yan conectó un golpe giratorio y una volea que puso en apuros a su rival y cambió la tendencia del duelo en el tercer capítulo. Creció, metió una marcha más y hurgó en la pequeña brecha generada en la estrategia de Sandhagen.



Máxima igualdad al término de los cinco asaltos. La pólvora la puso Yan y el volumen Sandhagen. Los jueces dieron ganador al ruso por decisión unánime. El exmonarca de las 135 libras no tardó en llamar a Sterling y reivindicarse. “Todo el mundo sabe que soy el campeón”, aseguró el ruso.

Petr Yan recuperó su cinturón del peso gallo | Fuente: UFC Espanol

KHAMZAT CHIMAEV ES UNA AMENAZA EN EL PESO WÉLTER.



En categoría wélter el sueco nacido en Rusia Khamzat Chimaev, una de las sensaciones de la compañía, deslumbró, una vez más. Sometió al chino Li Jingliang, número 11 de la división, en el primer capítulo del pleito. ‘Borz’ arrolló. Conectó 45 golpes y no recibió ninguno. Chimaev se permitió el lujo de alzar a su rival y arrojarlo ante Dana White, presidente de la UFC, para luego finalizarlo.



El oriundo de Chechenia disipó todas las dudas sobre su estado físico tras estar más de un año en el dique seco fruto de las secuelas sufridas a raíz de la COVID-19. Incluso coqueteó con la posibilidad de retirarse. Chimaev, ostenta un récord invicto de 9 victorias.



Islam Makhachev dio un golpe en la mesa del peso ligero. El ruso se mantuvo fiel a su estilo y desarrolló la contienda a ras de lona. Llevó al neozelandés Dan Hooker, que sustituyó al lesionado Rafael dos Anjos, al suelo y lo finalizó con una llave de Kimura en el primer asalto.



El compromiso en el peso completo se fue a la distancia. El ruso Alexander Volkov, quinto de la división, sumó los dividendos suficientes a ojos de los jueces para vencer al polaco Marcin Tybura. En el otro compromiso de la cartelera en el peso semipesado, su compatriota Magomed Ankalaev venció también por decisión unánime al suizo Volkan Oezdemir.

(Con información de EFE)

