El luchador brasileño Charles Oliveira retuvo el título de peso ligero de la UFC tras vencer por sumisión en el tercer asalto a Dustin Poirier en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Fue una noche de mucha acción y sorpresas: la estadounidense-venezolana Julianna Peña le quitó la corona a Amanda Nunes.

Oliveira, que pese a ser campeón no llegaba con la vitola de favorito, calló a los escépticos con una contundente victoria ante un Poirier que lució bien, aunque no lo suficientemente completo. El brasileño dio un golpe sobre la mesa y se reivindicó al frente de la división del peso ligero.



No hubo lugar a la especulación. Desde el primer momento ambos conectaron con contundencia, Poirier golpeaba con más poder que el campeón, que trató de sofocar la efervescencia del aspirante presionando contra la reja.



Oliveira probó la potencia de Poirier, que lo mandó a la lona en varias ocasiones. El brasileño, un superviviente nato, no colapsó, se repuso y cerró con fuerza la primera entrega.



En el segundo asalto Oliveira cambió la dinámica. Las manos de Poirier pesaban más de lo esperado por lo que buscó la lucha. Más conservador, conquistó posiciones de dominio desde las que ganar tiempo de control, encajar buenos codos y así minar la dureza de ‘el Diamante’ de Lafayette.



El brasileño siguió con su misma línea de trabajo y sacó rédito en la tercera manga. Tomó rápidamente la espalda de Poirier, que se vio superado por la telaraña tejida por Oliveira en forma de un jiu-jitsu. El campeón ejecutó, en un abrir y cerrar de ojos, un mataleón al estadounidense para sumar su vigésima victoria por sometimiento.



Oliveira se reivindicó ante un Poirier que venía de ganar en dos ocasiones a Conor McGregor y al que se daba como favorito en las apuestas. El estadounidense había rechazado la pelea por el título para hacer la revancha con el irlandés, que le valió para obtener un importante montante económico. El campeón, para muchos, no era un monarca del todo legítimo hasta que se midiese con ‘el Diamante’.



El brasileño, con un récord de 32 victorias y 8 derrotas, demostró que la victoria por el título ante el estadounidense Michael Chandler no era algo circunstancial o pasajero. Reivindicó ser legítimo portador de los 5 kilos de oro y cuero que le acreditan como campeón del peso ligero. El reinado de Oliveira acaba de comenzar

Resultados de la cartelera principal de UFC 269





Charles Oliveira vs Dustin Poirier (peso ligero): El luchador brasileño Charles Oliveira retuvo el título de peso ligero tras vencer por sumisión a Dustin Poirier en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Charles Oliveira, conocido como ‘Do Bronx’, sumó su décima victoria al hilo ante Dustin Poirier, que venía de dos triunfos sobre Conor McGregor.

Charles Oliveira fue de menos a más durante la pelea. En el primer episodio cobró, en el segundo se recuperó y en el tercer asalto sometió a Dustin Poirier con un mataleón. El brasileño tomó por la espalda al estadounidense, trató de hacerle un gancho, lo llevó al piso y finalizó con la estrangulación.



Amanda Nunes vs Julianna Peña (título por peso gallo): La estadounidense, de ascendencia venezolana, Julianna Peña es la nueva campeona del peso gallo de UFC. Le quitó el trono a la brasileña Amanda Nunes en el segundo asalto. La llevó al piso y utilizó una estrangulación, un mataleón, para lograr la sumisión de la brasileña, que no pudo obtener su décimo título.

El primer asalto fue para Amanda Nunes. La brasileña golpeó y Peña aguantó. La historia cambió en el segundo episodio.

Amanda Nunes no conocía de derrotas desde 2014. Juliana Peña rompió la racha de la brasileña para convertirse en la quinta campeona de peso gallo de UFC.

Julianna Peña venció a Amanda Nunes y se quedó con el título | Fuente: @UFC Espanol

Geoff Neal vs Santiago Ponzinibbio (peso welter): La pelea fue muy cerrada y los jueces decidieron darle la victoria a Geoff Neal por decisión dividida. Las tarjetas: 30-27, 28-29 y 29-28

Tercer asalto: El argentino logró castigar a Neal en los primeros minutos, pero en el último de este tercer salto, Geogg Neal logró conectar un par de golpes en el rostro de Ponzinibbio, que terminó con sangre. Los jueces serán los encargados de dar su veredicto.

Segundo asalto: Desde el primer segundo, Ponzibibbio ha intentado golpear a Neal, que se defiende. Los mejores golpes fueron del argentino, quien logró derribar a su rival.

Primer asalto: Los primeros minutos es de estudio. Geoff Neal llega a conectar en el rostro de Santiago, que sufre un corte en la ceja derecha. El argentino sufrió un golpe en la zona baja. Toma su tiempo en recuperarse.

Kai Kara-France vs Cody Garbrandt (peso mosca): El australiano Kai Kara-France se llevó la victoria por la vía del nocaut. Mandó a dormir al estadounidense en el primer asalto con golpes en la cabeza.



Raulian Paiva vs Sean O'Malley (peso gallo): El estadounidense Sean O'Malley se llevó la victoria por la vía del nocaut. Tan solo necesitó un episodio para mandar a dormir a su rival, el brasileño Raulian Paiva.

Resultados de la cartelera preliminar de UFC 269

Josh Emmentt vs Dan Ige (Peso pluma): Victoria para Jsh Emmett por decisión unánime. Las tarjetas 29-28, 29-28 y 30-27

Pedro Nunhoz vs Dominick Cruz (peso gallo): El estadounidense Dominick Cruz se llevó la victoria por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas 28-29, 28-29, 28-29.



Augusto Sakai vs Tai Tuivasa (peso completo): El australiano Tai Tuivasa se llevó la victoria por la vía del nocaut. Acabó con el brasileño Augusto Sakai en el segundo asalto.

Jordan Wright vs Bruno Silva (peso mediano): El brasileño Bruno Silva se llevó la victoria por la vía del nocaut. Mandó a dormir con un par de golpes a su rival en el primer asalto.



Resultados Preliminares iniciales de UFC 269

Andre Muniz vs Eryk Anders (peso mediano): El brasileño Andre Muniz sometió a Eryk Anders en el primer asalto tras hacerle una llave de brazo.

Miranda Maverick vs Erin Blanchfield (peso mosca): Erin Blanchfield se llevó la victoria por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas 27-30, 27-30 y 27-30.

Randy Costa vs Darrick Minner (peso pluma). El estadounidense Ryann Hall se llevó la victoria por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas 30-27, 30-27 y 29-27.

Gillian Robertson vs Priscila Cachoeira (peso mosca): La canadiense Gillian Robertson se llevó la victoria por la vía de sumisión tras realizarse un mataleón a la brasileña en el primer asalto.

LA PREVIA

Con nueve victorias al hilo, ‘Do Bronx’ Charles Oliveira volverá a escena ante Dustin Poirier, quien se presenta con dos triunfos sobre Conor McGregor y el sueño de consagrarse como campeón absoluto.

Amanda Nunes y sus 12 victorias en fila la colocan como favorita para retener el cetro Gallo ante Julianna Peña, ganadora del Ultimate Fighter y motivada por su más reciente victoria ante Sara McMann en enero último.

Asimismo, el argentino Santiago ‘Dagger’ Ponzinibbio podría acercarse a una pelea de campeonato en caso derrote al estadounidense a Geoff Neal en el peso Welter.

Peleas Pre-preliminares de UFC 269

Andre Muniz (Brasil) vs Eryk Anders (Estados Unidos)

Miranda Maverick (Estados Unidos) vs Erin Blanchfield (Estados Unidos)

Ryan Hall (Estados Unidos) vs Darrick Minner (Estados Unidos)

Randy Costa (Estados Unidos) vs Tony Kelley (Estados Unidos)

Gillian Robertson (Canadá) vs Priscila Cachoeira (Brasil)

Peleas Preliminares de UFC 269

Josh Emmett (Estados Unidos) vs Dan Ige (Estados Unidos)

Pedro Munhoz (Brasil) vs Dominick Cruz (Estados Unidos)

Augusto Sakai (Brasil) vs Tai Tuivasa (Australia)

Jordan Wright (Estados Unidos) vs Bruno Silva (Brasil)

Peleas estelares de UFC 269

Charles Oliveira (Brasil) vs Dustin Poirier (Estados Unidos)

Amanda Nunes (Brasil) vs Julianna Peña (Estados Unidos)

Geoff Neal (Estados Unidos) vs Santiago Ponzinibbio (Argentina)

Kai Kara France (Nueva Zelanda) vs Cody Garbrandt (Estados Unidos)

Raulian Paiva (Brasil) vs Sean O'Malley (Estados Unidos)

Charles Oliveira vs. Dustin Poirier: horarios el mundo de UFC 269





Hora de las pre-preliminares de UFC 269

México: 5:00 p.m.

Perú: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 7:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 3:00 p.m.





Hora de las preliminares de UFC 269

México: 7:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5:00 p.m.





Hora de las cartelera principal de UFC 269

México: 9:00 p.m.

Perú: 10:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York):11:00 p.m.

Bolivia: 11:00 p.m.

Venezuela: 11:00 p.m.

Chile: 00:00 a.m. (12/12)

Argentina: 00:00 a.m. (12/12)

Estados Unidos (Los Ángeles): 7:00 p.m.

¿Cuándo y a qué hora pelean Charles Oliveira vs. Dustin Poirier?

Charles Oliveira vs. Dustin Poirier se enfrentarán este sábado 11 de diciembre. La cartelera preliminar empieza a las 6:00 p.m. En tanto, la estelar se inicia a las 10:00 p.m. y tendrá lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas.





¿Dónde y cómo ver EN VIVO a Charles Oliveira vs. Dustin Poirier?

Las peleas de UFC 269 EN DIRECTO será transmitido por STAR+ para suscriptores. Andrés Bermúdez, Gastón Reynoso e Ivette Hernández los esperarán con un espectáculo de primera línea en la UFC a través de ESPN KNOCKOUT. En Estados Unidos por ESPN+ y en España por DAZN. No te pierdas ningún detalle de la pelea por la web de RPP.pe





