Israel Adesanya de Nigeria celebra tras retener el cinturón de campeón del peso mediano | Fuente: AFP / Getty Images | Fotógrafo: CARMEN MANDATO

"Sabía que Whittaker iba a dar todo, pero soy el campeón. Si alguien lo quiere tiene que venir aquí". Esas palabras le pertenecen al nigeriano Israel Adesaya, quien retuvo el cinturón por el peso mediano de la UFC en el en el Toyota Center de Houston, Texas.



El luchador nigeriano se quedó con el título del peso mediano de la UFC por decisión unánime al derrotar a Robert Whittaker. Las tarjeta de los jueces: 48-47. 48-47 y 49-46.

Adesanya hizo defensa por cuarta vez del título de peso mediano de UFC, que lo obtuvo precisamente al ganar a Whittaker allá en octubre de 2019.

Fue una pelea muy emocionante. No hubo nocaut como la primera vez que estuvieron frente a frente en un octágono. Ahora tuvieron que pelear los cinco rounds, en el que Israel Adesanya arrancó muy seguro. En el primer episodio logró derribar a Whittaker con un potente golpe de la mano izquierda a su rostro.

El retador trató de llevar la pelea al suelo. Incluso, logró derribar a Israel tanto en el primer asalto, pero Adesanya se reincorporó velozmente. La principal arma del nigeriano eran sus patadas a las piernas, que sirvió para asegurar su victoria.



Resultados de la cartelera principal de UFC 271

Israel Adesanya de Nigeria se quedó con el cinturón del peso mediado de UFC | Fuente: AFP / Getty Images | Fotógrafo: CARMEN MANDATO

Derrick Lewis vs Tai Tuivasa (peso completo): Tuivasa se llevó la victoria por la vía del nocaut en el segundo episodio. Le dio un golpe de codo a su rival, quien cayó a la lona y no se levantó más. El luchador australiano supo reponerse del primer asalto en el que fue derribado en dos ocasiones.

El impacto en cámara lenta 👏@BamBamTuivasa conecta un codazo de oro #UFC271 💥💥💥 pic.twitter.com/JfI2ryXxkh — UFC Español (@UFCEspanol) February 13, 2022

Jared Cannonier vs Derek Brunson (peso mediano): En el segundo asalto, Jared Cannonier se quedó con la victoria por la vía del nocaut. Le dio un golpe de codo a Brunson y lo llevó a la lona. Ahí acabó con su rival.





Alexander Hernández vs Renato Moicano (peso ligero): La victoria se la llevó Renato Moicano en el segundo asalto. El brasileño le puso fin a la pelea con una estrangulación (con un mataleón).

FINALIZADOR! @MoicanoUFC acaba con Alex Hernandez en round 2 de esta manera #UFC271 pic.twitter.com/Jwr6f6Yqkm — UFC Español (@UFCEspanol) February 13, 2022

Bobby Green vs Nasrat Haqparast (peso ligero): La victoria se la llevó Bobby Green por decisión unánime por 30-27, 30-27 y 30-27. Conectó más golpes.



Resultados de los preliminares UFC 271





Andrei Arlovski vs Jared Vanderaa (peso completo). La última pelea de los premiliminares terminó con victoria de Andrei Arlovski por decisión divida. Las tarjetas de los jueces: 29-28, 28-29, 29-28.

Roxanne Modafferi vs Casey O'Neill (Peso mosca): La australiana Casey O'Neill se llevó la victoria por decisión dividida. Las tarjetas de los jueces: 28-29, 29-28, 28-29. Esta pelea marcó la despedida de Roxane Modafferi.

Kyler Phillps vs Marcelo Rojo (peso gallo): El 'Pitbull' Rojo no pudo con Phillips, quien buscó la sumisión desde el primer asalto. Pese a que puso resistencia en el segundo round, el argentino no evitó la derrota en el tercer episodio. El estadounidense lo sometió con un triángulo de brazo.





Kyler Phillps le ganó por sumisión a Marcelo Rojo | Fuente: @UFCEspanol

Carlos Ulberg vs Fabio Cherant (peso semipesado): La victoria fue para el de Nueva Zelanda. Se llevó el triunfo por decisión unánime. Las tarjetas fueron un triple 30-27.

Resultados de las preliminares iniciales de UFC 271



Mana Martínez vs Ronnie Lawrence (peso gallo): Lawrence se llevó la victoria por decisión unánime. Los jueces le dieron 27-29-, 27-29 y 28-29.



AJ Dobson vs Jacob Malkoun (peso mediano): Victoria para Jacob Malkoun por decisión unánime. Los jueces le dieron un triple 28-29.



Douglas Silva de Andrade vs Sergey Morozov (peso gallo): Pese a que tuvo una buena presentación en el primer asalto, Morozov no pudo evitar que Douglas Silva lo mande a dormir en el segundo episodio con una estrangulación (mataleón).

Jeremiah Wells vs Blood Diamond (Peso welter): El estadounidense necesitó tan solo un round para quedarse con la victoria. Well llevó al piso a Diamond y lo dominó. En el último minuto, Jeremiah le hizo una estrangulación (mataléon) para finalizar la pelea.

William Knight vs Maxim Grishim (peso pesado): La victoria fue para Maxim Grishim por decisión unánime. El ruso dominó la pelea en los tres asaltos. Las tarjetas fueron un triple 27-30.



Mira el UFC 271 ver EN VIVO: pelea Adesanya vs. Whittaker 2 título peso mediano. | Fuente: @ufc

Sigue el UFC 271: horarios en el mundo

Perú: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Argentina: 12:00 a.m.

Chile: 12:00 a.m.

Estados Unidos (Florida): 10:00 p.m.

'The Reaper' Whittaker aseguró que está más que preparado para esta revancha ante su rival de turno. No piensa en otra cosa que no sea quitarle el cinturón de campeón.

"Hay un dicho que dice que conseguir el título de campeón es mucho más complicado que defenderlo. La verdad que estoy de acuerdo con eso ya que no solo los combates son complicados, sino que hay que contar con los factores externos", en la conferencia de prensa previa.

Por su parte, Israel Adesanya manifestó que le tiene respeto a Robert Whittaker. Destacó sus últimas enfrentamientos, por lo que sabe que debe ir con todo en la búsqueda del knock out o sumisión.

"Él siempre ha sido una bestia literal y yo soy una diferente, pero el mismo animal. Una vez que los derrotes, estarás sobre sus cabezas. Hay que entrar en el juego mental", sostuvo.

Revisa aquí el UFC 271 y su cartelera principal

Israel Adesanya vs. Robert Whittaker (título peso mediano)

Derrick Lewis vs. Tai Tuivasa

Jared Cannonier vs. Derek Brunson

Alexander Hernandez vs. Renato Moicano



Bobby Green vs. Nasrat Haqparast

UFC 271: consulta la cartelera preliminar

Andrei Arlovski vs. Jared Vanderaa

Roxanne Modafferi vs. Casey O'Neill

Kyler Phillips vs. Marcelo Rojo

Carlos Ulberg vs. Fabio Cherant

¿En qué canales puedes ver el UFC 271, transmisión desde el Toyota Center?

La cartelera principales la sigues por la plataforma streaming Star+ en Sudamérica, en tanto que en tierras mexicanas va vía FOX Sports y UFC Fight Pass.

