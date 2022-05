Insólito: Charles Oliveira fue despojado del título peso ligero por pasarse en pesaje previo al UFC 274 | VIDEO

Charles Oliveira no da con el peso y se queda sin cinturón de UFC. | Fuente: ESPN KnockOut

Este sábado 7 de mayo está previsto a que se lleve a cabo el esperado UFC 274. El mismo tiene en cartelera al brasilero Charles Oliveira como atractivo principal, pero a un día del evento no se dará como estaba esperado.

Resulta que de manera insólita, Charles Oliveira fue despojado del título de peso ligero previo al UFC 274 y no lo defenderá ante Justin Gaethje debido que no pudo bajar al peso marcado de 155 libras. En el pesaje correspondiente, el luchador no pudo bajar la media libre necesaria para estar apto.

Es más, Oliveira tuvo hasta dos oportunidades para dar con el peso, pero no pudo llegar. De esta manera, se confirma que deja libre el cinturón de la UFC en la previa del UFC 274 que se dará en el Footprint Center de Phoenix, Arizona.

Charles Oliveira ya no es campeón previo al UFC 274

Así fue el pesaje al peleador brasilero Charles Oliveira. | Fuente: ESPN KnockOut

De todas maneras, el conocido como 'Do Bronx' sí peleará, pero de ganarle a Gaethje no tendrá el cinturón consigo nuevamente.

Una hora tuvo el peleador sudamericano para dar con el pesaje exacto de parte de las autoridades de las artes marciales mixtas. Trabajó en gran manera en dicho espacio de 60 minutos, aunque no logró el objetivo.

Quién irá con todo ante Charles Oliveira es Justin Gaethje. De ganarle a su rival de turno, conquistará el cinturón de peso ligero debido a que sí cumplió con la normativa de llegar a las 155 libras antes del UFC 274. De perder, el título queda vacante.

Por otra parte, otra atractiva pelea en la cartelera principal es la de la favorita Rose Namajunas, quien defenderá su cinturón en el peso paja femenino frente a Carla Esparza.

Cartelera principal del UFC 274 en Phoenix, Arizona

Charles Oliveira vs. Justin Gaethje (si gana este último, es campeón peso ligero)

Rose Namajunas vs. Carla Esparza (título peso paja femenino)

Michael Chandler vs. Tony Ferguson

Maurício Rua vs. Ovince Saint Preux

Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

UFC 274: cartelera preliminar del evento

André Fialho vs. Cameron VanCamp

Randy Brown vs. Khaos Williams

Macy Chiasson vs. Norma Dumont

Brandon Royval vs. Matt Schnell

