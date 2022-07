UFC 276 VIVO Israel Adesanya vs Jared Cannonier | Fuente: UFC Espanol

Israel Adesanya vs Jared Cannonier EN VIVO | Hoy, sábado, 2 de julio desde las 19:00 horas en México y Perú, ambos luchadores disputarán el título de peso mediano. En tanto, la pelea Volkanovski vs. Holloway por el campeonato de peso pluma. No te pierdas esta emocionante velada de UFC 276, que se realiaza en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Los luchadores dejarán todo en la cuadrilatero con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.







Premilinares de UFC 276

Jim Miller vs Donald Cerrone (peso welter)

Brad Riddell vs Jalin Túrner (peso ligero)

Ian Garry vs Gabe Green (peso welter):

Brad Tavares vs Dricus Du Plessis (peso mediano): La victoria se la llevó Dricus Du Plessis por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas de los jueces fue un triple 28-29.

Resultados peleas preliminares iniciales UFC 276



Uriah Hall vs Andre Muniz (peso mediano): El brasileño muniz se llevó la victoria por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas de los jueces fueron un triple 27-30.



Jessica Eye vs Maycee Barber (peso mosca): Barber se quedó con el triunfo por la vía de la decisión unánime. Los jueces le dieron 28-29,28-29 y 27-30.

Jessica-Rose Clark vs Julija Stoliarenko (Peso gallo): la luchadora lituana Stoliarenko se llevó la victoria por la vía de la sumisión tras realizarle una llave de brazo a la australiana en el primer asalto.