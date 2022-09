Nate Diaz venció a Tony Ferguson | Fuente: UFC

No decepcionó. Nate Díaz venció a Tony 'Cucuy' Ferguson por la vía de la sumisión en la pelea estelar de UFC 279, que se realizó en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Estados Unidos.

Pese a que reemplazó a última hora a Khamzat Chimaev, quien llegó con sobrepeso al pesaje oficial, Tony Ferguson dio una gran batalla.

La pelea pactada a cinco asaltos tuvo intercambio de puños y patadas. Ambos se mostraron agresivos, aunque Tony Ferguson fue castigado en varios pasajes del combante. Y una muestra es la sangre en su rostro y canillas.

La combate estelar terminó en el cuarto asalto. Tony Ferguson derribó Nate Diaz, pero el nacido en California aprovechó la posición para finalizar el combate por la vía de la sumisión tras hacerle una guillotina a 'Cucuy'.

Resultados de la cartelera principal de UFC 279



Khamzat Chimaev vs Kevin Holland: (peso acordado): Tras caerse de la pelea estelar por llegar con más peso, Khamzat Chimaev peleó con Kevin Holland, a quien derrotó por la vía de la sumisión con una estrangulación en el primer asalto.

Li Jingliang vs Daniel Rodríguez (peso acordado): El estadounidense se llevó la victoria por decisión dividida. Las tarjetas de los jueces fueron 28-29, 29-28 y 28-29.



Irene Aldana vs Macy Chiasson (Peso acordado): La mexicana Irene Aldana se quedó con la victoria por la vía del nocaut. En el tercer asalto le conectó una patada a la estadounidense Macy Chiasson.

Johnny Walker vs Ion Cutelaba (peso semi-pesado): La victoria se la llevó el brasileño Jhonny Walker por la vía sumisión. En el primer asalto le hizo un mataléon a Ion Cutelaba.



ESTO VA A EXPLOTAR‼️ #UFC279



-Estelar 5 rounds Diaz vs Ferguson 🔥

-Co-estelar 5 rounds Chimaev vs Holland 💥

-Además Li vs. Rodríguez 🌶



UFC 279: pelea estelar entre Ferguson y Diaz | Fuente: UFC

LA PREVIA

Nate Díaz y Tony Ferguson protagonizan la pelea estelar de UFC 279 el T-Arena Las Vegas.

Después de que ‘el lobo de Chechenia’ Khamzat Chimaev fallara en el pesaje, y después de recibir la recomendación del equipo médico de UFC, la organización decidió cambiar al rival de Nate Diaz y optó por Tony Ferguson como el reemplazante en la pelea de peso welter, que será a cinco asaltos.

Debido a Khamzat Chimaev sobre pasó el pesaje de los welter, ahora enfrentará a Kevin Holland en el coestelar de UFC 279.

La tercera pelea de la cartelera estelar será protagonizada por Li Jingliang y Daniel Rodríguez en una pelea de 180 libras.

Cartelera de UFC 279 del sábado 10 de agosto

Preliminares // ESPN 4 y Star+

Hakeem Dawodu (Canadá/Nigeria) vs. Julian Erosa (EE.UU.)

Shamil Abdurakhimov (Rusia) vs. Jailton Almeida (Brasil)

Denis Tiuliunlin (Rusia) vs. Jamie Pickett (EE.UU.)

Jake Collier (EE.UU.) vs. Chris Barnett (España/EE.UU.)

Estelares // En VIVO solo para los suscriptores de Star+

Nate Díaz (EE.UU.) vs. Tony Ferguson (EE.UU.)

Khamzat Chimaev (Suecia/Rusia) vs Kevin Holland (EE.UU.)

Li Jingliang (China) vs. Daniel Rodriguez (EE.UU.)

Irene Aldana (México) vs. Macy Chiasson (EE.UU.)

Johnny Walker (Brasil) vs. Ion Cutelaba (Moldavia)





¿Cuándo y a qué hora se enfrentan Nate Diaz vs Tony Ferguson?

Nate Diaz vs Tony Ferguson se enfrentarán en el T-Mobile Arena este sábado, 10 de setiembre. La cartelera principal se iniciará a las 9:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el T-Arena de Las Vegas. Las preliminares iniciales empezará a las 5:00 p.m.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Nate Diaz vs Tony Ferguson?

El partido EN DIRECTO será transmitido por Star+. Andrés Bermúdez, Gastón ‘Tonga’ Reyno y Alberto El Patrón estarán dispuestos a llevarles lo mejor de las acciones en todo momento. No te pierdas ningún detalle de la pelea de UFC 279 en la web de RPP.pe