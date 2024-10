¿A qué hora inicia el UFC 308: Topuria vs Holloway en vivo y cómo verlo por TV?

Ilia Topuria y Max Holloway pelearán en vivo por el título mundial de peso pluma en el estelar del UFC 308, que tendrá lugar en Abu Dhabi.

El UFC 308: Ilia Topuria vs Max Holloway tendrá lugar este sábado en Abu Dhabi, en el que será uno de los eventos más esperados del año en las MMA. El español pondrá en juego su título mundial de peso pluma frente al aguerrido norteamericano en la pelea estelar de la noche. A continuación te contamos los detalles del horario, canales TV y la cartelera completa del evento.

¿Cuándo y dónde será el UFC 308: Topuria vs Holloway en vivo?

El evento UFC 308 está programado para el sábado 26 de octubre en el Etihad Arena de Abu Dhabi, con aforo para 18 mil personas. Los preliminares de la cita deportiva comenzará a partir de las 9 a.m. (hora peruana) y la cartelera principal iniciará desde la 1:00 p.m. (hora peruana). Se prevé que el Topuria vs Holloway no empiece antes de las 4:00 p.m. de Perú.

¿A qué hora inicia el UFC 308: Topuria vs Holloway en vivo en México y USA?



El UFC 308: Topuria vs Holloway inicia en Florida a las 10.00 a.m. las preliminares y a las 2 p.m. la cartelera principal.

El UFC 308: Topuria vs Holloway inicia en Virginia a las 10.00 a.m. las preliminares y a las 2 p.m. la cartelera principal.



El UFC 308: Topuria vs Holloway inicia en Washington a las 10.00 a.m. las preliminares y a las 2 p.m. la cartelera principal.

El UFC 308: Topuria vs Holloway inicia en Georgia a las 10.00 a.m. las preliminares y a las 2 p.m. la cartelera principal.

El UFC 308: Topuria vs Holloway inicia en Connecticut a las 10.00 a.m. las preliminares y a las 2 p.m. la cartelera principal.

El UFC 308: Topuria vs Holloway inicia en New York a las 10.00 a.m. las preliminares y a las 2 p.m. la cartelera principal.

El UFC 308: Topuria vs Holloway inicia en Texas a las 9.00 a.m. las preliminares y a la 1 p.m. la cartelera principal.

El UFC 308: Topuria vs Holloway inicia en Illinois a las 9.00 a.m. las preliminares y a la 1 p.m. la cartelera principal.

El UFC 308: Topuria vs Holloway inicia en Nevada a las 8.00 a.m. las preliminares y a las 12 p.m. la cartelera principal.

El UFC 308: Topuria vs Holloway inicia en California a las 8.00 a.m. las preliminares y a las 12 p.m. la cartelera principal.

El UFC 308: Topuria vs Holloway inicia en México a las 8.00 a.m. las preliminares y a las 12 p.m. la cartelera principal.

¿A qué hora inicia el UFC 308: Topuria vs Holloway en vivo en Sudamérica?





El UFC 308: Topuria vs Holloway inicia en Perú, Ecuador y Colombia a las 9.00 a.m. las preliminares y a la 1 p.m. la cartelera principal.

El UFC 308: Topuria vs Holloway inicia en Venezuela y Bolivia a las 10.00 a.m. las preliminares y a las 2 p.m. la cartelera principal.

El UFC 308: Topuria vs Holloway inicia en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay a las 11.00 a.m. las preliminares y a las 3 p.m. la cartelera principal.

¿A qué hora inicia el UFC 308: Topuria vs Holloway en vivo en España y Europa?



El UFC 308: Topuria vs Holloway inicia en España, Francia e Italia a las 4:00 p.m. las preliminares y a las 8:00 p.m. la cartelera principal.

El UFC 308: Topuria vs Holloway inicia en Inglaterra y Portugall a las 3:00 p.m. las preliminares y a las 7:00 p.m. la cartelera principal.



¿Dónde ver UFC 308: Topuria vs Holloway en vivo por TV y streaming?



El evento UFC 308: Topuria vs Holloway será transmitido en diferentes países del mundo. En España, podrá ser visto a través de Eurosport; en Estados Unidos vía ESPN+ PPV o en UFC Fight Pass; en México por medio de Fox Sports las preliminares y en Fox Sports Premium la cartelera estelar; y, finalmente, en Perú desde ESPN las preliminares y en Disney+ la cartelera principal.



Cartelera completa del UFC: 308 Topuria vs Holloway

Cartelera estelar

Ilia Topuria vs. Max Holloway – Por el título de peso pluma

Robert Whittaker vs. Khamzat Chimaev – Peso mediano

Lerone Murphy vs. Dan Ige – Peso pluma

Magomed Ankalaev vs. Aleksandar Rakic – Peso semipesado

Shara Magomedov vs. Armen Petrosyan – Peso mediano.

Cartelera premilinar