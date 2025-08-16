UFC 319 en vivo: ¿A qué hora inicia, cartelera completa y dónde ver el Du Plessis vs. Chimaev por TV?

Conoce todo sobre el evento UFC 319, con el estelar entre Du Plessis y Chimaev por el título de peso mediano en juego en Chicago. Revisa los detalles a continuación.

Llega una de las veladas de UFC más esperadas del año. Este fin de semana tendrá lugar el UFC 319, el cual pondrá cara a cara al sudafricano Dricus du Plessis ante el ruso Khamzat Chimaev en la pelea estelar por el título de peso mediano. ¿A qué hora inicia, la cartelera y dónde ver evento desde Chicago? Conoce todos los detalles con RPP.

Du Plessis viene de sumar tres defensas exitosas de su cinturón, el cual retuvo en 2024 con sendas victorias ante Israel Adesanya y Sean Strickland (en dos ocasiones). Con un récord de 23-2, el número 1 del ranking de peso mediano buscará preservar el campeonato en el United Center de Chicago.

Al frente está el ruso Chimaev ‘El lobo de Chechenia’, quien tendrá ante sí la oportunidad de mantener su invicto, ganar su primer título en UFC y con ello erigirse tricampeón en diferentes divisiones, un récord que no ha sido alcanzado por nadie en MMA.

¿Cuándo y dónde será el UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev en vivo?

El evento UFC 319 está programado para este sábado 16 de agosto en el United Center de Chicago, el cual cuenta con un aforo para 23 mil personas. Las preliminares empezarán a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana) y la cartelera principal comenzará desde la 9:00 p.m. (hora peruana). Se prevé que la pelea Du Plesiss vs Chimaev no empiece antes de las 11:30 p.m. de Perú.

¿A qué hora inicia el UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev en vivo en México y USA?



El UFC 319: Du Plessis vs Chimaev inicia en Florida a las 6:00 p.m. las preliminares y a las 2 p.m. la cartelera principal.

El UFC 319: Du Plessis vs Chimaev inicia en Virginia a las 6.00 p.m. las preliminares y a las 10 p.m. la cartelera principal.



El UFC 319: Du Plessis vs Chimaev inicia en Washington a las 6.00 p.m. las preliminares y a las 10 p.m. la cartelera principal.

El UFC 319: Du Plessis vs Chimaev inicia en Georgia a las 6.00 p.m. las preliminares y a las 10 p.m. la cartelera principal.

El UFC 319: Du Plessis vs Chimaev inicia en Connecticut a las 6.00 p.m. las preliminares y a las 10 p.m. la cartelera principal.

El UFC 319: Du Plessis vs Chimaev inicia en New York a las 6.00 p.m. las preliminares y a las 10 p.m. la cartelera principal.

El UFC 319: Du Plessis vs Chimaev inicia en Texas a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9 p.m. la cartelera principal.

El UFC 319: Du Plessis vs Chimaev inicia en Illinois a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9 p.m.la cartelera principal.

El UFC 319: Du Plessis vs Chimaev inicia en México a las 4.00 p.m. las preliminares y a las 10 p.m. la cartelera principal.

El UFC 319: Du Plessis vs Chimaev inicia en California a las 4.00 p.m. las preliminares y a las 10 p.m. la cartelera principal.

¿A qué hora inicia el UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev en vivo en Sudamérica?



El UFC 319: Du Plessis vs Chimaev inicia en Perú, Ecuador y Colombia a las 5.00 p.m. las preliminares y a las 9 p.m. la cartelera principal.

El UFC 319: Du Plessis vs Chimaev inicia en Venezuela y Bolivia a las 6.00 p.m. las preliminares y a las 10 p.m. la cartelera principal.



El UFC 319: Du Plessis vs Chimaev inicia en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay a las 7:00 p.m. las preliminares y a las 11 p.m. la cartelera principal.

¿Cuál es la cartelera completa del UFC 319: Du Plessis vs Chimaev?

Peleas principales

Dricus Du Plessis vs. Khamzat Chimaev - pelea por el título mundial de peso mediano

Lerone Murphy vs. Aaron Pico - pelea de peso pluma

Geoff Neal vs. Carlos Prates - pelea de peso welter

Jared Cannonier vs. Michael Page - pelea de peso mediano

Tim Elliott vs. Kai Asakura - pelea de peso mosca

Preliminares

Baysangur Susurkaev vs Eric Nolan - pelea de peso mediano

Gerald Meerschaert vs. Michal Oleksiejczuk - pelea de peso mediano

Jessica Andrade vs. Loopy Godínez - pelea de peso paja

Chase Hooper vs. Alexander Hernandez - pelea de peso ligero

Edson Barboza vs. Drakkar Klose - pelea de peso ligero

Bryan Battle vs. Nursulton Ruziboev - pelea de peso mediano

Preliminares iniciales

Karine Silva vs. Dione Barbosa - pelea de peso mosca

Alibi Idiris vs Joseph Morales, final de Ultimate Fighter - pelea de peso mosca

¿Dónde ver UFC 319: Du Plessis vs Chimaev en vivo por TV y streaming?



El evento UFC 319: Du Plessis vs Chimaev contará con transmisión en diferentes países del mundo. En el caso de Perú, puede ser sintonizado a través de ESPN las preliminares y desde Disney Plus la cartelera principal. En tanto, en México podrá visualizarse a través de Fox Sports las preliminares y en Fox Sports Premium el esteler; en Estados Unidos, vía ESPN+ PPV o en UFC Fight Pass.