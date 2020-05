El norteamericano cayó ante Glover Teixeira. | Fuente: AFP

Anthony Smith perdió dos dientes, y sufrió fracturas en el hueso orbital y la nariz tras la pelea estelar del UFC Fight Night ante Glover Teixeira, en la cual perdió por nocaut técnico. El estadounidense publicó una fotografía donde mostró su rostro y le envió un mensaje a sus detractores.

"Todos están discutiendo sobre si detuvieron la contienda a tiempo, o si se tardaron, que si tengo una esquina buena… bla, bla, bla. Estoy ganando. Estoy donde necesito estar, estoy haciendo lo que exactamente se supone que debo estar haciendo. Todo el tiempo que han empleado preocupándose por mí debería ser empleado en hacer algo más productivo", aseguró Smith, quien mostró su rostro tras la pelea, la cual que muchos consideraron una paliza en su contra, junto a uno de sus hijos.

Smith realizó la publicación debido a las fuertes críticas que le han lanzado por las redes sociales. 'Lionheart' [Corazón de León] no tuvo una buena esquina durante la pelea y muchos se cuestionaron por qué su equipo no detuvo la batalla, pues el estadounidense ya no podía seguir en el combate. Incluso el árbitro se disculpo por no parar la golpiza que recibió Smith.

Teixeira venció a Smith por nocaut técnico en el VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, en Florida. A sus 40 años, el brasileño logró su cuarta victoria consecutiva y, al finalizar la pelea, se acercó al estadounidense para ayudarlo a ponerse de pie y decirle: "Perdón Anthony, esto es parte del trabajo". Smith le respondió que tenía la razón.