Caín vs. Ngannou | Fuente: FOX SPORTS

UFC | Ya no falta nada para ver en acción, nuevamente, a Caín Velásquez. El excampeón volverá a los octágonos después de dos años y medio y se enfrentará al camerunés Francis Ngannou. La pelea se realizará este domingo 17 de febrero.

La cita entre Caín Velásquez vs. Francis Ngannou se realizará en Talking Stick Resort Arena en Phoenix, Arizona. La pelea estelar por los pesos pesados será transmitido para el Perú, México y el resto de Latinoamérica por Fox Sports. En tanto, ESPN 1 se encargará de llevarle todas las incidencias para Estados Unidos. Mientras que en España, los amantes de la UFC lo podrá seguir por el servicio de streaming UFC Fight Pass. La velada empieza a las 5:30 p.m. pero las transmisión por TV se dará a partir de las 7:30 p.m.

La última vez que Caín Velásquez peleó fue cuando noqueó, en el primer round, a Travis Browne en la velada de UFC 200. (2016) Desde ese momento no volvió a los octágonos por diversas molestias en la espalda.



Paìs Hora Canal Perú 7:00 p.m.

México 6:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Costa Rica 6:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

















¡EL DESEADO REGRESO DE CAÍN VELÁSQUEZ!#UFCxFOX El peleador mexico americano habla de lo que será enfrentar a Francis Ngannou@UFCEspanol pic.twitter.com/QMKvfTrVpK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 14 de febrero de 2019

CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC FIGHT NIGHT PHOENIX

Peso gallo: Jimmie Rivera vs. Aljamain Sterling

Peso gallo: Benito López vs. Manny Bermudez

Peso mosca mujeres: Ashlee Evans-Smith vs. Andrea Lee

Peso ligero: Scott Holtzman vs. Nik Lentz



CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC FIGHT NIGHT PHOENIX

Peso gallo: Renato Barao vs. Luke Sanders

Peso paja mujeres: Jessica Penne vs. Jodie Esquibel

Peso paja mujeres: Aleksandra Albu vs. Emily Whitmire