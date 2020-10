Holm venció a Aldana | Fuente: ESPN

Holly Holm venció por decisión unánime a Irene Aldana en la pelea estelar de UFC Fight Island, que se desarrolló en la isla Yas. La estadounidense, número 2 del ranking de UFC, ganó de manera contundente a la mexicana. En los cinco episodios mostró su superioridad.





Resumen de la pelea estelar de UFC Fight Island

Holly Holm vs Irene Aldana (Peso gallo femenino): Tras los cinco asaltos, los jueces decidieron darle la victoria a Holly Holm por decisión unánime. La tarjeta los jueces lo confirman: 50-45, 50-45, 50-44.





Primer asalto: En el primer minuto se estudian. Caminan mucho en el cuadrilátero. Hay intercambio de golpes con puños y patadas en las piernas. En el último minuto, Holm intenta el takedown contra Aldana, pero no lo logra porque la mexicana se incorpora rápidamente. Al final insiste y logra derribarla, pero la campana salva a Irene.

Segundo asalto. La mexicana conecta primero en el rostro de Holm, quien no se queda y responde pero no hace daño. Holly logra poner a Irene contra la reja. Luego logra tumbarla al piso, trata de castigarla, pero Aldana logra incorporarse. Sigue puntuando la estadounidense.



Tercer asalto. Otra vez Holm logra llevarla al piso a Aldana. En el piso trata de someterla, pero Irene se defiende. Holly la castiga con ground and pound. Finalmente, la mexicana se logra parar. Hay intercambio de golpes. Patadas laterales de las estadounidense, que responde la mexicana.

Cuarto asalto. Holly Holm sigue sumando puntos. Hay intercambio de patadas por parte de ambas. La estadounidense mueve a Aldana por todo el octágono para cansarla. También logra conectar patadas, que lastiman a su rival.

Quinto asalto. La estrategia de Holly Holm era cansar a su rival. Llevar a Aldana por todo el octágono y conectar golpes y patadas. La mexicana no se rinde y contraataca, uno de sus golpes conecta en el rostro de la estadounidense, le saca sangra, pero sigue entera. Se terminó la pelea.









Resultados de la cartelera principal de UFC Fight Island

Yorgan De Castro vs Carlos Felipe (Peso completo): El brasileño Carlos Felipe se quedó con la victoria por la vía de la decisión unánime. Felipe buscó la sumisión en el tercer asalto, pero no lo logró. Al final las tarjetas le dieron como ganador: 28-29, 27-30, 27-30.

Germaine De Randamie vs Julianna Peña (Peso gallo femenino): Germaine De Randamie se llevó la victoria por la vía de la sumisión. La primera en sus 13 peleas. Realizó una estrangulación (guillotina) a Julianna Peña en el tercer asalto (3:25).





Kyler Phillips vs Cameron Else (Peso gallo): El estadounidense se llevó la pelea por la vía del nocaut (elbows) en el segundo episodio (0:44)

Dequan Townsend vs. Dusko Todorovic (peso mediano): El serbio Dusko Todorovic se llevó la pelea por la vía del nocaut en el segundo asalto (3:15). A su rival lo castigó con una serie de golpes en la lona, hasta que el juez detuvo la pelea.



Resultados de la cartelera preliminar

Carlos Condit vs Court McGee (Peso welter): Tras tres asaltos, los jueces le dieron la victoria por decisión unánime a Carlos Condit. Las trjetas marcaron 30-27, 30-27, 30-27









Charles Jourdain vs Josh Culibao (Peso pluma): La pelea terminó en empate. Las tarjetas de los jueces 28-28, 29-29, 30-27

Jordan Williams vs Nassourdine Imavov (Peso mediano): Imavov ganó la pelea por decisión unánime. Las tarjetas de los jueces 28-29, 27-29, 27-29.



Loma Lookboonmee vs Jinh Yu Frey (Peso paja femenino): la tailandesa Loma Lookboonmee se llevó la victoria por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas 29-28, 30-27, 30-27.

Casey Kenney vs Alateng Heili (peso gallo): El estadounidense Casey Kenney se llevó la victoria por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas 30-27, 30-26, 30-25.

Luigi Vendramini vs Jessin Ayari (Peso ligero): Luigi Vendramini no necesitó mucho tiempo para quedarse con la victoria. En el primer round (1'12") venció a Jessin Ayari por la vía del nocaut.

