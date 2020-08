Stipe Miocic derrotó a Daniel Cormier en el UFC 25 | Fuente: Captura ESPN

El último sábado en el APEX de Las Vegas se definió al mejor peso pesado de todos los tiempos. Stipe Miocic derrotó a Daniel Cormier en el UFC 252 y revalidó su título, pero la pelea sigue dando de qué hablar.

¿Qué pasó? Durante la pelea, para ser más exactos en el tercer episodio, Daniel Cormier se quejó que Stipe Miocic le había metido el dedo en el ojo, eso le dañó la visión. El juez no se vio el percance y pidió continuar la lucha.

Al finalizar la pelea, al juez Marc Goddard le hicieron saber lo que había ocurrido y al toque fue a sus redes sociales para pedir disculpas al gran afectado, Daniel Cormier.

"Practico lo que predico y, como hombre, me mantengo firme y con la cabeza erguida. Si acepta el aplauso, también puede lidiar con los errores, es una prueba de que está escuchando, es honesto y pide mejorar. Inmediatamente después de la pelea cuando vi la repetición me disculpé con Daniel y su equipo, y lo hago públicamente y sin reservas por perder lo que no debería haber perdido, pero no puedo hablar de lo que no veo. No tengo repeticiones y múltiples ángulos, es una sola toma en tiempo real. No puedo expresar cuánto he vivido y amado este deporte en los últimos 20 años. Realmente agradezco a todos los que entienden", escribió el juez en su cuenta de Twitter.