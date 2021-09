Valentina Shevchenko retuvo su título de peso mosca | Fuente: AFP / Getty Images | Fotógrafo: ALEX BIERENS DE HAAN

Valentina Shevchenko retuvo la corona una vez más. La luchadora, nacida en Kirguistán, pero nacionalizada peruana, venció por la vía del nocaut a la estadounidense Lauren Murphy en la pelea coestelar de UFC 266, que se realizó en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Shevchenko, que exponía por sexta vez su corona, salió airosa. 'The Bullet' necesitó de cuatro episodios para quedarse una vez más con el título de peso mosca de UFC.

Desde que ganó su primer título de peso mosca a Joanna Jedrzejczyk, el 9 de diciembre de 2018, Valentina Shevchenko ha vencido a Jessica Eye, Liz Carmouche, Katlin Cookagian, Jennifer Maia, Jessica Andrade y, ahora, a Lauren Murphy.

"Cualquier que quiera mi título, estoy preparada", dijo Valentina Shevchenko al finalizar la pelea.

Como es costumbre cada vez que gana una pelea, Valentina dio unos pasos de baile. Además la bandera peruana y la de Kirguistán estuvieron presentes en el octágono.

Shevchenko también agradeció a todos los latinoamericanos por apoyarla siempre en su carrera en UFC.







Valentina Shevchenko fue superior a Lauren Murphy | Fuente: AFP / Getty Images | Fotógrafo: ALEX BIERENS DE HAAN

Resultados de la cartelera principal de UFC 266



Alexander Volkanovski de Australia venció a Brian Ortega por decisión unánime en UFC 266 | Fuente: AFP / Getty Images | Fotógrafo: ALEX BIERENS DE HAAN

Volkanovski vs Ortega: pelea por el título de peso mosca

Primer Asalto: Ambos luchadores se estudian. Intentan acercarse con patadas. Tanto Volkanovski y Ortega han logrado hacerse daño en el rostro y han terminado con sangre en los pómulos.

Segundo asalto: Ortega va ganando confianza y ha pegado algunas patadas al campeón, que pese a ser unos centrimetros más bajo Volkanoski

Tercer asalto: Volkanosvski ha castigado a Ortega, que tiene el rostro lleno de sangre, pero sorprende con su recuperación e intenta hacerle un triángulo al campeón. Brian estuvo en dos ocasiones cerca de lograr la sumisión de su rival, pero lo salvó la campana.

Cuarto asalto: El público alienta a Ortega. "Ortega, ortega" se escucha insistentemente en el T-Mobile de Las Vegas. Él se ánima y busca la sumisión, pero Volkanovski tiene mejor resistencia. Se le ve más entero. Brian sigue sobre sobreviviendo.

Quinto asalto: Brian Ortega aguantó hasta el final, pese a que terminó lleno de sangre y con los ojos hinchados, nunca se dio por vencido. La pelea se define por tarjetas

Los jueces le dan la victoria a Alexander Volkanosvski, que retiene el título del peso mosca de UFC.

Valentina Shevcjenko vs Lauren Murphy: pelea por el titulo del peso mosca

*La pelea va a cinco asaltos.

Primer asalto: Shevchenko toma la iniciativa. Murphy espera, se defiende. La luchadora peruana conectada algunas patadas en el cuerpo de la estadounidense. No solo eso. También castiga con algunos jabs en el rostro de Lauren. En los últimos segundos, Valentina logra llevar al piso a Lauren.

Segundo asalto: Lauren trata de llevarla al piso a Valentina, pero la campeona no pasa mayor apuro. Al contrario lleva a su rival a la lona y logra salir airosa en el segundo asalto. La estadounidense tiene el pómulo izquierdo dañado. Terminó con un golpe.

Tercer asalto: Valentina conectó en el rostro de Lauren no solo con derechazo, sino también lo hizo con una patada. El público pide que se apure y gane la pelea. Ella se toma su tiempo.

Cuarto asalto: Murphy intecta conectar un volado a Valentina, pero no llega hacerle daño. Al contrario, Lauren trastabilla y la peruana aprovecha para castigar a su rival en la cabeza con una serie de golpes de su potente derecha hasta ponerla contra la reja y llevarla al piso. Esto no da para más. Victoria por la vía del nocaut de Shevchenko, que se queda con el cinturón por séptima vez consecutiva.

Nick Diaz vs Robbie Lawler (peso mediano): La pelea fue pactada a cinco asaltos, pero terminó antes. La victoria fue para Robbie Lawler por la vía del nocaut. Sometió a su rival con potentes golpes en el rostro en el tercer asalto. Lo hizo arrodillar, cayó y no se paró. El juez dijo hasta aquí llegó la pelea.

LAWLER VENCIÓ A DÍAZ EN EL TERCER ASALTO | Fuente: ESPN

Curtis Blaydes vs Jairzinho Rozenstruik (peso completo): Pese a que recibió un rodillazo en el pómulo derecho, que terminó hinchado, Blaydes se llevó la victoria por la vía la decisión unánime por 30-27, 30-27 y 30-27. Curtis llevó a la lona a su rival y lo castigo en el piso.

Jessica Andrade vs Cyntia Calvillo (peso mosca): La brasileña se llevó la victoria por la vía del nocaut. Andrade castigó con certeros golpes en la cabeza a la estadounidense en el primer asalto (4:54).

No va más! A@jessicammapro 🇧🇷 es mucho poder y detiene a Calvillo antes de la primera campanada #UFC266 😯 pic.twitter.com/s4uSCfD4r0 — UFC Español (@UFCEspanol) September 26, 2021

Resultados de los preliminares de UFC 266

Merab Dvalishvili venció por nocaut a Marlon Moraes. El georgiano mandó a dormir al brasikeño con golpes en la cabeza en el segundo asalto.

Dan Hooker se impuso a Nasrat Haqparast por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas 30-27, 30-27 y 30-26



Chris Daukaus venció por nocaut a Shamil Abdurakhimov en el segundo episodio. Lo mandó a dormir en el 1:23 del segundo asalto.

Talia Santos venció a Roxanne Modafferi por decisión unánime. Las tarjetas fueron 27-30, 27-30 y 27-30



Resultados Preliminares iniciales de UFC 266

Jalin Turner venció a Uros Medic por la vía de la sumisión en el primer asalto. Se impuso con una estrangulación mataleón.

Nick Maximov se quedó con la victoria ante Cody Brundage por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas fueron 28-29, 28-29 y 28-29

Mattew Semelsberger ganó por nocaut a Martin Sano. Lo mandó a dormir en el primer asalto.

Jonathan Pearce venció a Omar Morales por la vía de sumisión. El estadounidense dominó al venezolano con una estragulación mataleón en el segundo asalto.



LA PREVIA

Valentina Shevchenko volverá a exponer su cinturón del peso mosca por sexta vez. En esta ocasión lo hará ante Lauren Murphy en la pelea coestelar de UFC 266, que se realizará este sábado, 25 de setiembre, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.



La luchadora, nacida en Kirguistán, pero defiende los colores del Perú, buscará sumar su séptima pelea por el título de peso mosca. La última victoria fue ante la brasileña Jessica Andrade, hace cinco meses.

Su rival ahora será Lauren Murphy, tercera en las listas de la UFC y con una serie positiva de cinco victorias y el sueño de ser la nueva campeona.

Sobre esta esta pelea, Valentina Shevchenko se pronunció: “Yo siempre digo que no hay peleadores similares, cada uno es único. Lauren tiene un estilo de pelear, pero eso no significa que yo no esté cerca de su estilo. Yo estoy cerca de su estilo, sé lo que tengo que hacer y me llevaré mi cinturón a casa. Eso es todo”.

La pelea estelar de UFC 266 la protagonizarán el australiano Alexander ‘The Great’ Volkanovski, quien expondrá por segunda vez el título de peso Pluma, y el peligroso californiano Brian ‘T-City’ Ortega.





La transmisión de UFC 266 estará a cargo de ESPN KNOCKOUT con los comentarios de Andrés Bermúdez, Gastón Reyno, Ivette Hernández y Renato Bermúdez.

¿Cuándo y a qué hora juega Valentina Shevchenko vs Lauren Murphy?

Valentina Shevchenko vs Lauren Murphy se enfrentan este sábado, 25 de setiembre por el título de peso mosca. La pelea entre ambas luchadoras está pactada a las 9:00 p.m. (hora peruana) en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Valentina Shevchenko vs Lauren Murphy?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN. El minuto a minuto lo tendrás en la página web de RPP.pe.

Valentina Shevchenko vs Lauren Murphy: ¿quién es favorito en la casa de apuestas?

De acuerdo con, Marrio Farrugia, experto en MMA de Betsafe “Shevchenko ya tiene cinco defensas exitosas del título, incluyendo hacer un trabajo fácil de Jessica Andrade en su más reciente salida, por lo que si logra imponerse las apuestas pagan 1.05 con el 91% de probabilidades a su favor”.



“A pesar de la reciente racha de éxitos de Murphy, es una gran desventaja frente a una de las luchadoras más completas del deporte, por ello parte en desventaja con el 9% y Betsafe paga una cuota de 11.00 en caso seamos testigos de su victoria”, afirma el experto en MMA.

Valentina Shevchenko vs Lauren Murphy: horarios en el mundo

Perú: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 10:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

España: 4:00 a.m. (26/09)

Valentina Shevchenko contó cómo aprendió español

NUESTROS PODCAST

¿La vacuna de Pfizer es segura para menores entre 5 y 11 años?

En un comunicado de prensa, la farmacéutica Pfizer/BioNTech anunció que su vacuna funciona en menores entre 5 y 11 años. ¿Qué se sabe sobre esta vacuna para este grupo etario? ¿Qué dice la comunidad científica al respecto? El Dr. Elmer Huerta nos explica todos los detalles.