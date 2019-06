A 12 años de la muerte de Chris Benoit, el luchador que ya no existe en la historia de WWE

Benoit es considerado como uno de los mejores luchadores de toda la historia de la empresa. | Fuente: Composición

El 24 de junio de 2007 se llevó a cabo el suceso más oscuro de toda la historia de WWE. Chris Benoit, una de las figuras más importantes de la compañía de lucha libre, fue encontrado muerto en su casa en Georgia horas previas a su lucha por un campeonato. La imagen cambiaría radicalmente la escena para siempre.

Christopher “Chris” Michael Benoit nació el 21 de mayo de 1967 en Canadá y se dedicó a toda su vida a la industria; primero, por la extinta ECW; luego, por WCW, NJPW y, finalmente, por WWF/WWE, lugar donde hallaría el máximo reconocimiento. Es el segundo luchador en la historia en ganar el Royal Rumble ingresando como primer participante, lo que le otorgó el lugar en el evento central WrestleMania XX, donde se coronó como campeón peso pesado frente a Triple H y Shawn Michaels.

En total, el luchador ha conseguido más de 22 coronas en todas las compañías por las que pasó.

La muerte del luchador aquel domingo marcó un antes y un después en la industria. Su presencia en el evento Vengeance: Night of Champions frente a CM Punk fue reemplazada por John Morrison y WWE le brindaría un episodio en tributo el lunes posterior en RAW. Dicho capítulo ya no existe en los anales de la compañía.

La polémica detrás del suicido/asesinato

Luego de la emisión del tributo de la compañía, los oficiales a cargo encontraron los cuerpos de Nancy y su menor hijo de 7 años junto al de Benoit. La investigación de la muerte concluyó que el luchador había asfixiado a su esposa el viernes 22 por la noche; el sábado 23, había drogado y asfixiado a su menor hijo, para, posteriormente, suicidarse el domingo 24 de junio.

Este hecho hizo que WWE, en la emisión del capítulo semanal de ECW el martes, no realice ningún otro tipo de homenaje.

De acuerdo con los oficiales, Benoit consumió esteroides en exceso durante su desarrollo como luchador, lo cual le llevó a un tratamiento de testosterona. La droga atrofió su cerebro, provocándole una encefalopatía traumática crónica (ETC) común en boxeadores (su finisher como luchador era un golpe con la cabeza llamado Diving Headbutt). Se afirmaba que el cerebro de Benoit era similar al de una persona de 80 años, alcanzando la demencia senil. Por otro lado, se le acusó de alcohólico depresivo.

Existen teorías que afirman que la familia del luchador (él incluido) fueron asesinados, ninguna con pruebas claras y precisas. Sin embargo, el equipo policial que llevó el caso de Benoit fue arrestado años despúes por falsificar episodios anteriores (cambiar investigaciones de homicidios a suicidios), lo que ha generado una duda sobre la verdad detrás del caso que queda hasta el día de hoy.

En WrestleMania XX, Benoit y Eddie Guerrero se abrazarían juntos al final del evento. Ambos luchadores fueron grandes amigos dentro y fuera del ring. | Fuente: WWE

El luchador que ya no existe

El RAW Tributo sería lo último que viéramos de Benoit en WWE. Posteriormente, el nombre del luchador no fue pronunciado nunca más en algún episodio semanal, episodio especial o evento único. Ya no existe merchandising con su nombre, archivos de video personales o un perfil en la web de WWE.

WWE Network, el canal de videos de la compañía, aún mantiene su rostro en las luchas de los eventos de aquellos años, pero omite los gestos de celebración del luchador con el público.

Los fanáticos están divididos: por un lado, todos lamentan y juzgan las últimas horas del luchador; por el otro, desean que no se olvide la gran trayectoria que mantuvo como profesional y que le brinden el espacio en el WWE Hall of Fame que, si no existiera tal macabro suceso, se merecería con honores.

