El famoso luchador Dustin Rhodes se despidió de su personaje de Goldust y confirmó su salida de la empresa de lucha libre WWE.

En una serie de publicaciones, el luchador dedicó algunas palabras para sus fanáticos. Primero, compartió en Instagram un emotivo video en el que guarda el atuendo dorado de Goldust y se despide con un ¡Adiós! ante la cámara.

Posteriormente, Rhodes hablaría directamente sobre su salida en otro post de Instagram:

“¡Hola, Universo WWE! Para empezar, quiero decir cuánto aprecio que me hayan permitido entretenerlos por todos estos largos y sinuosos años. Ser el hijo del legendario ‘Dream’ Dusty Rhodes ha sido y siempre será un inmenso honor y una bendición para mí y siempre he intentado hacer lo mejor que he podido para llenar sus zapatos mientras hacía una transición a los míos al mismo tiempo..

He solicitado mi liberación contractual de WWE y me ha sido concedida. Me tomó este tiempo para explorar algunas de esas muchas oportunidades. La vida es demasiado corta para no aprovechar TODAS las oportunidades que te sientes impulsado a tomar, y le daré a este próximo capítulo todo mi enfoque y esfuerzo. Apreciaría su apoyo continuo, ya que paso esta página en mi vida y voy a donde este viaje pueda guiarme después. WWE nos ha dado a mí y a mi familia años y experiencias increíbles, y no tengo nada más que respeto y calidez para todos allí...

A WWE y a todos y cada uno de mis compañeros de trabajo, los amo, los aprecio y les agradezco por amarme y cuidarme por tanto tiempo. Sigan haciendo lo suyo y encuéntrese a ustedes mismos ahí fuera. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Recuerden y nunca olviden el nombre de… Goldust. Hasta la próxima”.