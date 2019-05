AEW Double or Nothing: Dean Ambrose reapareció como Jon Moxley y causó asombro en los fanáticos

El luchador solicitó salir de WWE por sus diferencias con los creativos de la compañía. | Fuente: AEW

Luego de días de rumores, finalmente se confirmó. Dean Ambrose, exluchador de WWE, ha sido contratado por All Elite Wrestling e hizo su aparición sorpresa en el evento Double or Nothing este sábado por la noche en Las Vegas.

Luego del evento central entre Kenny Omega y Chris Jericho para definir quién será el segundo contendiente a la corona mundial de la compañía, Ambrose, ahora con el nombre de Jon Moxley, apareció entre el público para interrumpir la victoria de Jericho.

Entre gritos de asombro de los asistentes, Moxley aplicó su conocida DDT al “Ayatola” e hizo estallar a los aficionados.

Cuando el luchador se retiraba, Omega trató de impedírselo, pero la reciente contratación jugaría con las enormes piezas de pokér que se encontraban en el escenario para castigar al Kenny y cerrar entre aplausos un evento de lujo.

JON MOXLEY ESTÁ EN LA CASA!!!!! pic.twitter.com/uWL6AbZQpf — David de las luchas (@DeLasLuchas) 26 de mayo de 2019

Ante esta aparición, queda la incertidumbre si Moxley será añadido a la lucha por el campeonato mundial de AEW entre Chris Jericho y Adam Page.

Las redes sociales estallaron ante este hecho.

