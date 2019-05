AEW Double or Nothing: Bret Hart presentó el campeonato mundial de la compañía rival de WWE

Las relaciones de Bret Hart con WWE dejaron de ser positivas tras la recordada "Traición de Montreal" | Fuente: AEW

De manera sorprendente, el legendario luchador de WWE (ex WWF) Bret “The Hitman” Hart se presentó en medio del evento Double or Nothing de AEW para presentar el campeonato mundial de la compañía.

El miembro del WWE Hall of Fame desveló el campeonato que portará el máximo representante de la recientemente formada empresa. “Todo esfuerzo merece ser reconocido: ¡He aquí el campeonato mundial de AEW!”

El campeonato aún no posee dueño y saldrá del ganador de la lucha entre Adam Page (ganador del Casino Battle Royale disputado en el kickoff del evento) y el ganador de la lucha entre Chris Jericho y Kenny Omega.

A pesar de la legendaria carrera de Hart en WWE, su relación con Vince McMahon decayó luego de la famosa "Traición de Montreal", suceso desarrollado en Survivor Series 1997 en Montreal, Canadá, hogar de Bret, donde no quería perder su campeonato mundial frente a su rival Shawn Michaels delante de sus compatriotas. McMahon, nervioso ante la posible desobediencia del canadiense de perder la presea, mandó a terminar la lucha en medio de una simple llave ante el asombro del público. Hart se acercó y escupió al ejecutivo. Años más tarde regresaría a la compañía, pero el sinsabor lo mantendría para siempre.

Minutos anteriores a la presentación, Cody Rhodes destrozó un trono para mandar un mensaje a WWE: quieren terminar con su hegemonía mundial en la industria de la lucha libre.

