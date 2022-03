La caída fue aparatosa y fue transmitida en vivo por televisión. | Fuente: WWE

El ex campeón de WWE y miembro de The New Day, Big E, sufrió una terrible lesión durante el último episodio de SmackDown el pasado viernes.

El accidente sucedió cuando se enfrentaba junto con Kofi Kingston a Sheamus y Ridge Holland y se hallaban en ringside. Holland realizó una súplex a Big E, pero este, al caer, se impacta de lleno con el pavimento con su cabeza.

Big E, superestrella de WWE, se rompe el cuello en un intento de suplex!pic.twitter.com/ZXQVIaR7jN — Tampicosos (@TampicososTV) March 12, 2022

Durante los comerciales, el gerente de la marca Adam Pearce se acercó con paramédicos para auxiliar al luchador, el cual fue retirado en una camilla del recinto. Ante la preocupación con los fanáticos, Big E logró alzar el dedo pulgar como señalando que “está bien”.

OH NO❗️HAN TENIDO QUE RETIRAR A BIG E EN CAMILLA DURANTE LOS COMERCIALES 🚨



NO PUEDE SER… 💔 #SmackDown pic.twitter.com/kfZVMJT3Dw — Royal Wrestling (@RoyalWrestling_) March 12, 2022

Cuello roto, pero sin operaciones

Tras ser atendido en un centro médico, Big E grabó un video para sus redes sociales, señalando que sufrió una rotura de cuello tras la caída. ¿Lo bueno? Se encuentra estable.

"No puedo agradecer lo suficiente a toda la gente por su preocupación, es muy reconfortante. Puedo mover todos mis dedos, ¿pueden ver eso? Es bueno, es siempre algo bueno. Desafortunadamente me dijeron que mi cuello está roto. Nuevamente, gracias, no se preocupen, estaré bien", dijo la superestrella de WWE.

“No tengo ningún daño en la médula espinal, ningún daño en los ligamentos ni cirugía, por lo que estoy muy agradecido”, también refirió el luchador en un video posterior.

Con esta lesión, Big E se perderá WrestleMania 38 y puede que esté fuera de combate hasta por un año.

