WWE se está preparando para celebrar su magno evento deportivo, WrestleMania, los próximos 2 y 3 de abril, en su tercer año consecutivo en el que lo divide en dos días. El escenario escogido es el AT&T Stadium en Texas, Estados Unidos, y se esperan casi 100 mil fanáticos por días, además de los millones de espectadores de forma online a través de plataformas como WWE Network.

Es que WrestleMania se convierte en una de las máximas fiestas deportivas de la lucha libre y la ciudad que la acoge se convierte en una capital mundial de esta industria. ¿Tiene la edición 38 los motivos suficientes para atraer tantas miradas?

“El mayor duelo de la historia de WrestleMania”

WrestleMania 38, a poco menos de un mes de su realización, ya tiene definido el evento central que servirá como culminación de dichas fechas: Roman Reigns (campeón Universal de la marca SmackDown) vs. Brock Lesnar (campeón de WWE) en un duelo donde el ganador se lleva ambos cinturones.

La propia WWE ha definido a este combate como “el mayor duelo de la historia de WrestleMania”. ¿Podrá superar a clásicos de ediciones anteriores?

“Tienen la valla muy alta con el encuentro entre The Rock y Stone Cold de WM 17. Si bien no es la primera vez que Roman y Brock se enfrentan, ahora Reigns sí es un retador creíble y una amenaza para ‘la bestia’. Lo han construido bien y su victoria sería la cereza de su carrera”, comenta Carlos Navarro, director de la compañía peruana GeneraXion Lucha Libre, quien ha reabierto sus puertas tras la pandemia. “Espero con ansias ese encuentro, pero tengo mis reservas sobre si superará a "la más grande" para mi (WM17). Necesitan superar esa intensidad, transmitir la adrenalina como si fueras tú el que está dentro del ring batallando y sentir que realmente deseas y mereces ganar. Si lo hacen, habrán cumplido con el objetivo de ser la más grande”.

Efectivamente, será la séptima vez que se enfrentan Reigns y Lesnar: 4 combates individuales, 2 amenazas triples y 1 combate fatal de 4 vías. Van empates, porque uno terminó con el famoso canjeo del Money in the Bank en WrestleMania 31.

“Por mi parte ya he visto la misma lucha muchas veces, pero la diferencia es que en esta ocasión han intercambiado las cartas”, analiza Cesar Casafranca, apodado en el mundo de la libre como "Rayo". El peruano ha participado en peleas en WWE (NXT) y AEW, las empresas más grandes de la actualidad. “Roman Reigns con pinta de un villano clásico acompañado por Paul Heyman el ex mánager de Brock, y en la otra esquina tenemos al sorprendentemente carismático y querido Brock Lesnar. Y aparte será por los dos campeonatos más importantes en la WWE y es algo que jamás ha pasado en WrestleMania, una lucha unificadora. Tiene el potencial de ser un momento histórico”.

Ciertamente, los papeles no son los mismos. Roman Reigns se encuentra en su faceta de villano (heel), pero eso no ha eclipsado su gran desarrollo como cara de WWE, un puesto que para muchos fanáticos fue forzado, lo que generaba el odio hacia su personaje. Sin embargo, en el ámbito rudo, se ha llevado las palmas y Lesnar, en el puesto de héroe del público (face) lo ha admitido en entrevistas fuera del personaje: “Es un caballo de batalla”.

“La unificación del título masculino tiene un peso especial, por lo que significa más allá del resultado: Habrá un solo campeón reinante en toda la empresa y eso afectará el equilibrio de poder entre RAW y SmackDown, lo cual hace que los shows semanales post Wrestlemania se vuelvan interesantes”, puntualiza Navarro.

“(La pelea) más grande de la historia de WWE no creo, del evento tampoco, pero debe ser entretenido”, se sincera Alonso De Las Casas Muro, el luchador peruano mejor conocido como “Slayer”.

¿Una cartelera que atrae?

Pero dicho evento central solo es la cúspide de la cartelera, la cual ha ido robusteciéndose a lo largo de las últimas semanas.

Así, por ejemplo, tenemos los combates femeninos por campeonatos como el de Charlotte Flair, campeona de SmackDown, vs. Ronda Rousey, ex titular tanto de WWE como UFC. O por el lado de RAW, tenemos a Becky Lynch defendiendo su cinturón ante Bianca Belair.

“El regreso de Ronda Rousey le ha dado un impulso a la división femenina para cerrar el pendiente con Charlotte y este final sí es de pronóstico reservado. La llegada de Jhonny Knoxville de Jackass ha sido un viento fresco, hace tiempo no se veía un Luchador Vs Celebridad bien armado y justificado (más allá del objetivo de llamar la atención de la prensa) será una lucha entretenida no apta para purista del wrestling”, menciona Navarro.

Otro de los combates que más llama la atención en el público es el duelo entre Edge, leyenda que regresó a los cuadriláteros en 2020, contra AJ Styles, uno de los estandartes de la lucha libre mundial.

“Como fan de la lucha libre, y de WWE, me gusta cuando le dan al público lo que quiere y eso es Edge. Y, mejor aún, como rudo. Su lucha contra AJ Styles promete robarse el show en una cartelera que aún está por cerrar, pero que ya nos deja ver los encuentros más esperados. Hasta el momento, el peso de la cartelera la tienen ellos y las luchas titulares”, escoge Navarro.

“Lo que sí tengo interés de ver como fanático es Lesnar vs Reigns, Edge vs AJ Styles y Ronda Rousey vs Charlotte. Con esas 3 luchas estoy convencido que será un evento para disfrutar”, recalca “Rayo”.

“En lo personal me llama la atención algunas peleas como: Edge vs AJ Styles, Ronda vs Charlotte Flair y la participación de Stone Cold”, refiere “Slayer”. Cómo olvidarnos: Stone Cold Steve Austin “puede” pelear en WrestleMania 38 frente a Kevin Owens, en su regreso a los rings tras 19 años. La duda es si se llevará dicho combate o si solo será un segmento en el cuadrilátero.





Pero así como hay grandes nombres, hay también muchas ausencias de nombres claves. Muchos luchadores han sido subestimados y hasta excluidos de este evento, generando una opinión dividida en los fans.

“Inmediatamente te hubiera respondido que Cesaro, pero él ya salió de la empresa, lo cual demuestra que nadie se sentía cómodo con la forma en cómo lo estaban usando. Otro nombre que se me viene a la mente es Drew McIntyre. Si bien no todos pueden tener el spotlight (los reflectores) encima, la historia ayuda bastante para generar empatía por una rivalidad o luchador. Liv Morgan, por el lado femenino; ha tenido exposición y luchas titulares, pero no ha gozado del favor de la empresa para brillar como campeona y eso es algo que molesta al ver su esfuerzo y evolución”, analiza Navarro.

“Aunque recién le dan push a Ricochet con un título, estuvo esperando mucho tiempo. Esperemos q sea el principio de lo que se merece. Después hay mucho talento que fuga de WWE o son despedidos y terminan en otras empresas o como independientes”, también reflexiona De las Casas.

“La verdad que yo tengo una diferente perspectiva sobre la forma que funciona el negocio, Muchos fanáticos se quejan de que muchos de sus luchadores favoritos son desaprovechados. Pero si lo vez en la forma de un negocio, si yo fuera el dueño de la empresa las personas quien yo invertiría dinero y tiempo serían basado en cuantos fanáticos nuevos pueden atraer a la WWE. Y siendo honesto, hay muy buenos luchadores que tienen talento Infinito, pero no muchos personajes que pueden capturar la atención de alguien que jamás ha visto lucha libre”, finaliza Casafranca.

Cartelera actual de WrestleMania 38

Noche 1: 2 de abril

The Mysterios (Rey Mysterio & Dominik Mysterio) vs. The Miz & Logan Paul

Campeonato Femenino de SmackDown: Charlotte Flair (c) vs. Ronda Rousey

Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair

Drew McIntyre vs. Happy Corbin (con Madcap Moss)

The KO Show:"WrestleMania Special": Kevin Owens vs Stone Cold Steve Austin

Noche 2: 3 de abril

AJ Styles vs. Edge.

Pat McAfee vs. Austin Theory (con Mr. McMahon)

Campeonato Femenino en Parejas de la WWE: Queen Zelina & Carmella (c) vs. Naomi & Sasha Banks vs. Rhea Ripley & Liv Morgan

Sami Zayn vs. Johnny Knoxville

Title Unification Match: Campeonato Universal de WWE vs Campeonato de WWE: Roman Reigns (Universal-c) (con Paul Heyman) vs. Brock Lesnar (WWE-c)

