La rivalidad entre Kingston y Orton nació hace una década. | Fuente: WWE

Este domingo 15 de septiembre, WWE celebrará su evento Clash of Champions 2019 y todos sus campeones de RAW y SmackDown defenderán sus cinturones en la velada de lucha libre.

Desde el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte, los máximos personajes de la empresa tendrán que luchar por sus reinados.

Los duelos principales de la noche van por el título Universal y el de WWE. El primero será defendido por Seth Rollins contra Braun Strowman, ambos también campeones en parejas, mientras que el segundo será disputado entre Kofi Kingston y Randy Orton.

Asimismo, las féminas también estarán presentes. Becky Lynch defenderá su título de RAW ante Sasha Banks. Bayley hará lo propia con el título de SmackDown ante Charlotte Flair.

Cartelera completa

- Seth Rollins vs. Braun Strowman / Título Universal

- Kofi Kingston vs. Randy Orton / Título de WWE

- Roman Reings vs Erick Rowan

- Becky Lynch vs. Sasha Banks / Título femenino de RAW

- Bayley vs. Charlotte / Título femenino de SmackDown Live

- Shinsuke Nakamura vs. The Miz / Campeonato Intercontinental

- AJ Styles vs. Cedric Alexander / Título de los Estados Unidos

- Seth Rollins y Braun Strowman vs. Dolph Ziggler y Robert Roode / Títulos en parejas de RAW

- The New Day vs. Revival / Campeonatos en pareja de WWE SmackDown Live

- Alexa Bliss y Nikki Cross ante Sonya Deville y Mandy Rose / Títulos femeninos de WWE

- Drew Gulak vs. Humberto Carrillo vs. Lince Dorado / Título WWE 205

Horarios

5:00 p. m.: Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras)

Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras) 6:00 p. m.: México DF (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador)

México DF (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador) 7.00 p. m.: Nueva York (Estados Unidos), Asunción (Paraguay), Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), en Puerto Rico, República Dominicana, Santiago (Chile)

Nueva York (Estados Unidos), Asunción (Paraguay), Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), en Puerto Rico, República Dominicana, Santiago (Chile) 8:00 p. m.: Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay)

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma.

¿Cuáles son tus predicciones para este evento?

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!