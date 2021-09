CM Punk luchará contra Darby Allin este domingo en AEW All Out. | Fuente: AEW

Todos los aficionados de la lucha libre se encuentran expectantes al regreso oficial de CM Punk a los cuadriláteros este domingo 5 de septiembre durante el evento de la compañía All Elite Wrestling (AEW) llamado All Out.

Desde Chicago, ciudad natal de CM Punk, “The best in the world” volverá a combatir en un duelo individual ante Darby Allin, un joven talento que ha cobrado miradas en todo el mundo tras su llegada a AEW y la compañía de la leyenda Sting. El combate será 7 años después de su último encuentro en WWE.

We're pinning this until #AEWAllOut pic.twitter.com/uq8ZTmbJgH — All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) September 4, 2021

CM Punk rompió internet hace unas semanas al aparecer en AEW Rampage, marcando su regreso a la industria que lo volvió una estrella mundialmente popular.

CM Punk ha sido siete veces Campeón Mundial, tras haber conseguido un reinado como Campeón Mundial de ROH, un reinado como Campeón Mundial de la ECW, tres reinados como Campeón Mundial Peso Pesado y dos reinados como Campeón de la WWE. El luchador se fue de la empresa tras discordancias con los directores como el propio Vince McMahon.

Todas las sorpresas de AEW All Out

Sin embargo, All Out también tendrá más atracciones.

El evento central pondrá al campeón de la compañía, Kenny Omega, contra Christian Cage, ahora campeón mundial de Impact, por el cinturón de AEW. El ex WWE puede ostentar dos campeonatos si consigue la victoria.

Asimismo, los Lucha Brothers buscan robarse el show al intentar conseguir los campeonatos por pareja que mantienen The Young Bucks en un combate de jaula de acero. En el 2018, ambos equipos dieron una de las mejores luchas del año.

También cabe señalar que Paul Wight (The Big Show) también debutará en el ring ante QT Marshal, Chris Jericho ha puesto en juego su carrera ante MJF y Jox Moxley (Dean Ambrose) luchará ante Satoshi Kojima. Además, suena fuerte el rumor del debut de Daniel Bryan en el evento.

Horarios para Latinoamérica de AEW All Out

6:00 P. M.: Ciudad De Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras)

7:00 P. M.: México DF (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador)

8.00 P. M.: Nueva York (Estados Unidos), Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Puerto Rico, República Dominicana, Asunción (Paraguay), Santiago (Chile)

9:00 P. M.: Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay)

¿Cómo ver AEW All Out?

La única forma disponible para ver AEW All Out en Latinoamérica es la del servicio Fite TV, donde se tendrá que rentar el evento por 20 dólares.

