Una posible rivalidad entre Lesnar y Lashley podría estar en camino.

WWE celebró este sábado su primer evento PPV del 2022: Day 1.

La compañía de lucha libre tuvo que modificar su cartelera a último momento debido a que su campeón máximo, Roman Reigns, fue diagnosticado con COVID-19, cancelándose así su participación en el combate central de la noche ante Brock Lesnar.

Sin embargo, estas no serían malas noticias para Lesnar, quien fue añadido a la lucha titular entre Big E (campeón de WWE), Seth Rollins, Kevin Owens y Bobby Lashley. Lesnar, pese a ser el más atacado durante la pelea, consiguió llevarse la corona.

En el campo femenino, la campeona de RAW Becky Lynch logró retener su título ante Liv Morgan, una luchadora que ha ido generando cada vez mayor simpatía ante el público. Pese a que demostró gran habilidad en el ring, no le bastó para derrotar a una de las féminas más importantes de la industria actual.

Asimismo, Edge derrotó a The Miz con la ayuda de su esposa Beth Phoenix, el Campeón de Parejas de Raw RK-Bro sobrevivió a The Street Profits, los Campeones de Parejas de SmackDown The Usos reinaron victoriosos sobre The New Day.

Todos los resultados de Day 1

Fatal 5-Way por el Campeonato de la WWE: Big E (c) vs. Brock Lesnar vs. Kevin Owens vs. Bobby Lashley vs. Seth Rollins

Ganador: Brock Lesnar

Lucha por el Campeonato Femenil de Raw: Liv Morgan vs. Becky Lynch (c)

Ganadora: Becky Lynch

Campeonato de Parejas de SmackDown: New Day vs. The Usos (c)

Ganadores: The Usos

Lucha por el Campeonato de Parejas de Raw: RK-Bro (c) vs. The Street Profits

Ganadores: RK-Bro

Drew McIntyre contra Madcap Moss (con Happy Corbin)

Ganador: Drew McIntyre

Edge vs. The Miz (con Maryse)

Ganador: Edge (con ayuda de Beth Phoenix)

Kickoff Show: Cesaro y Ricochet contra Sheamus y Ridge Holland

Ganadores: Sheamus y Ridge Holland

