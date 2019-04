Dean Ambrose se despidió de WWE con un último combate con The Shield [VIDEO]

Roman Reigns, Seth Rollins (actual campeón universal de WWE) y Dean Ambrose se unieron para vencer a Baron Corbin, Bobby Lashley y Drew McIntyre en su última lucha como The Shield.

En el evento en vivo llamado “The Shield’s: Final Chapter”, el stable más importante de los últimos años en la compañía logró demostrar toda su calidad en el ring que lo hizo popular entre los fanáticos de la lucha libre.

El encuentro fue de ida y vuelta para ambos equipos, con buenos spots y movimientos que emocionaron al público presente en el TaxSlayer Center de Illinois.

“Hacemos esto por que amamos The Shield y los amamos a ustedes”, mencionó Seth Rollins al finalizar el combate. Ambrose, por su parte, agradeció a cada uno de sus compañeros y alentó a los fanáticos a luchar por sus sueños: “Nunca tomes no como una respuesta. No hay adversidad suficientemente grande como para que no puedas vencerla”. Ellos respondieron con un "por favor, ¡no te vayas!"

Como se recuerda, The Shield se separa debido a la finalización de contrato de Dean Ambrose con la compañía. A pesar de los múltiples esfuerzos por mantenerlo en WWE, Ambrose no quiso renovar debido a su mal manejo creativo.

Al inicio del evento, Finn Balor retuvo su campeonato Intercontinental frente a Elias y Bayley -junto a Ember Moon- venció a Riott Squad.

¿Qué opinas?

