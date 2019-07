El recordado luchador extremo de WWE, Mick Foley, conversó con Lilian García sobre su carrera y reveló detalles inéditos de su lucha contra The Undertaker en una jaula de acero (Hell in a Cell).

El miembro del Salón de la Fama de la compañía fue invitado al podcast de la anunciadora llamado Chasing Glory (vía 411mania). Foley contó que tuvo que convencer al Undertaker para aumentar la brutalidad de su lucha en el evento King of the Ring ’98.

"Fue un proceso de dos semanas. El Taker luego me dijo: 'Jack, ¿por qué estás tan decidido a matarte?' Dije que tenemos una historia juntos y que tenemos un legado . No podía hacer lo que Undertaker y Shawn Michaels hicieron, "pero si podemos encontrar una manera de comenzar una historia de manera que nadie haya comenzado antes. Crear algo que nadie haya visto, podemos hacer que la gente crea que está viendo una gran lucha, incluso si no lo es. Al final, algo salió terriblemente mal: la jaula se colapsó . Los paneles de la celda estaban sostenidos con broches de presión. Levanté las piezas e hicimos lo mejor que pudimos. No se habló en absoluto".

El extremo luchador también contó que tenía miedo de participar en el evento, pero no por la violencia, sino por su exposición mediática:

"Tenía miedo de participar en la Hell in a Cell. No por lo físico, sino porque no pensé que debería estar en un evento principal. No creí que mi personaje lo mereciera. Meses antes, en abril y mayo de ese año, era Dude Love y tenía luchas geniales con Steve Austin. Pasé de ser Mankind a Dude Love, a Cactus Jack, a los tres personajes simultáneamente, Cactus a tiempo completo, Dude Love corporativo y luego de vuelta a Mankind, realmente no tenía el equilibrio".