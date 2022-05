Foley es un referente de la lucha extrema | Fuente: WWE

Uno de los nombres más extremos de la historia de WWE es Mick Foley, el único luchador que poseía tres personajes a la vez en la empresa.

Foley, también llamado Mankind, Cactus Jack y Dude Love, fue reconocido por los fanáticos gracias a su gran entrega por la lucha extrema, siendo lanzados desde grandes alturas, quemado vivo e incluso golpeado con alambres de púas, lo que le brindó el apodo de The Hardcore Legend.

Gracias a sus memorables peleas, fue Salón de la Fama de WWE en 2013.

¿Qué fue de la vida de Mick Foley?

Mick Foley trabajó para WWE por primera vez de 1996 a 2001. En ese momento, se retiró a la compañía ROH para luego regresar a su segunda etapa en WWE entre 2003 y 2008.

Los últimos meses de dicha etapa fueron de desagrado para Foley, quien trabajaba de comentaristas de SmackDown! Tras terminar su contrato, partió a TNA.

Desde 2011, hace apariciones en WWE, pero no como luchador. Su papel principal fue de Gerente General de RAW, siendo una de sus principales creaciones el campeonato 24/7.

La última vez que fue visto en televisión en vivo fue en 2019.

Foley, pese a ello, es uno de los luchadores más activos en redes sociales. Por ejemplo, comenta todo lo que pasa en los shows semanales de RAW y SmackDown, siendo uno de los mejores momentos su reacción al momento entre Vince McMahon y Stone Cold en WrestleMania 38.

Asimismo, es un fanáticos de las convenciones, a las cuales asiste, firma autógrafos y se toma foto con los apasionados a la lucha libre.

Los logros de Mick Foley en su carrera

Foley ha sido cuatro veces Campeón Mundial, al haber conseguido tres veces el Campeonato de la WWF y una vez el Campeonato Mundial Peso Pesado de la TNA.

También destaca el haber sido el primer Campeón Hardcore de la WWF, una vez Campeón de Leyendas de TNA, además de sus ocho reinados como Campeón Mundial en Parejas, dos reinados como Campeón Mundial en Parejas de la ECW y un reinado como Campeón Mundial en Parejas de la WCW, lo que le convierte en el único luchador que ha ganado los campeonatos en pareja de la ECW, WCW y WWF.

Su lucha contra The Undertaker en Hell in a Cell es considerado como uno de sus partidos más memorables y ampliamente reconocido como el más grande Hell in a Cell Match de todos los tiempos. Fue introducido al WWE Hall of Fame en 2013.1

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.