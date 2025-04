Resultados de WWE WrestleMania 41 en vivo: todo lo que dejó la Noche 1 del magno evento

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Noche 1 de WrestleMania dejó a todos sorprendidos, culminando con una traición inesperada de Paul Heyman. Sin embargo, esa no fue la única sorpresa de la noche. El Allegiant Stadium fue testigo de una velada repleta de grandes momentos. A continuación, te presentamos los resultados de lo que nos dejó esta Noche 1 de WrestleMania 41.

Resultados de la Noche 1 de WrestleMania 41

CM Punk vs. Roman Reigns vs. Seth Rollins

Un combate totalmente recomendable, que bien podría considerarse lo "mejorcito" de la noche. Gran lucha, momentos memorables y, sin importar a qué luchador seas fanático, el resultado es impresionante y difícil de imaginar, lo que lo hace aún más intrigante. Un aplauso bien ganado por ese final, donde Seth Rollins levantó el brazo en señal de victoria, con Paul Heyman siendo quien le otorgó ese gesto simbólico.

Tiffany Stratton vs. Charlotte Flair

Tiffany Stratton terminó con la dentadura rota en este combate, lo que deja claro lo personal que fue la lucha. Sin embargo, a pesar de ese intenso momento, no fue realmente el enfrentamiento que muchos esperaban. Me recordó un poco a la sensación de Randy Orton vs. Triple H en el main event de WrestleMania 25. A pesar de todo, la victoria de Stratton le dio un buen giro al resultado, haciendo que al final valiera la pena.

Rey Fenix vs. El Grande Americano

¿Rey Mysterio pudo haberlo hecho mejor? Es una pregunta que queda en el aire, ya que tal vez la falta de experiencia hizo que esta lucha se sintiera más como una de un show semanal. No fue una mala lucha, pero tampoco estuvo a la altura de lo que se esperaba con un luchador de la talla de Rey Mysterio. A pesar de ello, el resultado fue positivo y un reconocimiento merecido para Chad Gable... digo, para el "Gran Americano".

LA Knight vs. Jacob Fatu

Es impresionante cómo alguien con el peso y tamaño de Jacob Fatu puede ejecutar todas esas movidas en un ring. Se merece un aplauso por su desempeño, y lo único que queda ahora es esperar a ver cómo se desarrolla su rivalidad con Solo Sikoa tras esta victoria. Porque sí, es más que probable que veamos un feudo entre ellos, y será clave que lo manejen de la mejor manera. Buena lucha y un resultado bien merecido.

Jade Cargill vs. Naomi

Buen resultado, aunque el desarrollo de la lucha no fue lo que todos esperábamos. A pesar de que la pelea quedó algo "en debe", el resultado final fue satisfactorio, aunque algo predecible. Si realmente quieren que Jade se vea imponente, este primer paso fue clave para ello. Una victoria siempre es positiva, y más aún en WrestleMania.

JADE CARGILL gets a measure of payback at #WrestleMania! pic.twitter.com/dvnYRFh9P8 — WWE (@WWE) April 20, 2025

The War Riders vs. The New Day

Tal vez, si Marcelo Rodríguez no hubiera spoileado la victoria de The New Day, la lucha se habría disfrutado un poco más… aunque solo un poco, ya que el combate en sí se sintió como algo que fácilmente podría haberse visto en un episodio semanal de Raw. Un resultado predecible que deja una gran pregunta en el aire: ¿por qué no optaron por una lucha de la división en pareja de SmackDown?

Gunther vs. Jey Uso

Es comprensible el deseo de ver a Jey Uso como campeón mundial —vende mercancía, tiene carisma y conecta con el público—, pero… ¿hacer rendir a Gunther? ¿En serio? Una decisión creativa cuestionable que no requiere ser un genio para notar que no encaja con el personaje dominante que construyeron durante años. En fin, Jey Uso es campeón, nos guste o no, y ya no hay vuelta atrás.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis