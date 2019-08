The Rock sobre WWE: “Extraño la lucha libre”

Dwayne “The Rock” Johnson se encuentra en promoción de su nueva película y ha concedido diversas entrevistas en su nueva faceta de actor, pero hay algo que no olvida: la lucha libre.

En el programa de televisión Live With Kelly And Ryan, el legendario personaje habló sobre su ahora pasada carrera en WWE:

“Echo de menos la lucha libre, me encanta la lucha libre. Sí. Me retiré silenciosamente de la lucha libre porque tuve la suerte de tener una carrera realmente maravillosa y lograr lo que quería lograr. Pero no hay nada como estar frente a un público en vivo, frente a una audiencia en vivo, con un micrófono en vivo, como ambos saben. Además, crecí en la lucha libre. Para muchos de ustedes que no lo saben, mi abuelo era luchador, mi papá también, toda mi familia. Y la primera vez que fui a ver un combate de WWE fue en el Madison Square Garden y fue un gran pago por evento, y fue divertido. Eso contribuyó a llevarme a dónde estoy hoy en día".