The Undertaker elimina todas las referencias a WWE en sus redes sociales

Uno de los luchadores más icónicos de WWE ha borrado todas las referencias de la compañía en sus redes sociales. Mark William Calaway, mejor conocido como “The Undertaker”, ha reemplazado todas las menciones de WWE en sus cuentas personales por un correo para contratos.

Si te diriges a las cuentas oficiales del “hombre muerto” en Twitter e Instagram, podrás apreciar: “Official Page of The Deadman – Business Inquiries/Booking: undertaker@getengagedmedia.com”. Este último correo es de la agencia que maneja a Ric Flair, el dos veces Salón de la Fama de WWE, pero que actualmente no cuenta con contrato con ellos.

¿Por qué haría The Undertaker esto? Desde el evento Crown Jewel en Arabia Saudita -donde se enfrentó a Triple H y Shawn Michaels junto a Kane-, no hemos tenido noticias del luchador en WWE. A dos meses del máximo evento WrestleMania 35, no tenemos idea si es que el “enterrador” participará de él. Mucho se rumoreaba sobre su posible ingreso al Salón de la Fama, pero nada se ha confirmado.

Por ahora, el luchador podrá ser contratado para eventos, convenciones o firmas de autógrafos privados. Se espera que su situación se resuelva pronto, porque todos desean ver una última lucha de The Undertaker en WWE antes de su retiro. El ocho veces campeón mundial merece un digno adiós ante todos los fanáticos de este deporte de entretenimiento.

