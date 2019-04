Vickie Guerrero quiere que Chris Benoit sea nominado al Salón de la Fama de WWE

Dentro de WWE, existe un polémico caso del que ya no se habla más oficialmente. La muerte del luchador Chris Benoit en 2007 marcó un antes y después dentro de las políticas de la empresa debido a las circunstancias: su cuerpo fue encontrado en su casa junto a las de su esposa y su menor hijo. Los policías determinaron que fue un doble homicidio por parte del personaje, quien a los segundos se suicidó.

Cuando las investigaciones determinaron dicha conclusión, la empresa de Vince McMahon decidió eliminar todo rastro del personaje que era cara de la compañía por esos años. No era un luchador cualquiera, era una de las máximas figuras de la compañía.

A muchos años de tal suceso, la recordada Vickie Guerrero, personaje importante de WWE que participó como mánager de luchadores como Edge o Dolph Ziggler, además de exesposa de Eddie Guerrero, decidió romper su silencio y opinar sobre Benoit en una entrevista con el periodista Chris Van Vilet.

En dicha conversación, Guerrero señaló que desearía ver a Chris Benoit en el Salón de la Fama de WWE:"Es una situación triste, me encantaba Chris Benoit. Su familia era nuestra familia, su esposa Nancy y su hijo Daniel eran amigos íntimos de nuestra familia. No estaba allí cuando sucedió y no entiendo el porqué, pero aún lo amo, aparte, él nos amó y nos respetó. Era talentoso y tenía su propio legado. Creo que no debería ser ignorado y es triste cómo acabó todo, pero me gustaría verlo incluido en el Salón de la Fama".

Eddie Guerrero y Chris Benoit era una de las parejas de amigos más importantes de la compañía y protagonizaron uno de los momentos más importantes de ella al salir campeones en WrestleMania XX, abrazándose en medio del ring al final del evento en una emotiva postal.

Para muchos, WWE ya ha sido claro en determinar que Benoit no tendrá el privilegio de entrar al Salón de la Fama. La polémica siempre ha dividido a los fanáticos de la lucha libre. Vickie Guerrero ya no se encuentra en WWE desde 2014 tras renunciar a la compañía.

¿Qué opinas?

