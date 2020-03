El combate es uno de los más recordados de la compañía. | Fuente: WWE.

La lucha libre no solo son golpes, es un espectáculo que combina música, pirotecnia, el grito de los fanáticos y una buena historia. Cuando un encuentro posee todo, obtiene el estatus de clásico y The Undertaker vs. Shawn Michaels en WrestleMania XXVI es uno de esos combates legendarios que se pueden apreciar una y otra vez.

La historia de cada uno es impresionante. El Taker llevaba una racha de 17 victorias en el magno evento y Michaels ya era considerado como Mr. WrestleMania por la gran cantidad de peleas históricas que tuvo en el pasado. Sin embargo, le faltaba una gran deuda: vencer a Undertaker. Estaba obsesionado y puso su carrera como garante para lograrlo.

La rivalidad que tuvieron para WrestleMania 25 (2009) dejó un gran precedente para lo que sería el evento principal de WrestleMania 26 (2010). Todos estaban listos para una de las mejores luchas de la historia.

El adiós de un grande

El recinto escogido fue el University of Phoenix Stadium y hubo 72 mil espectadores en vivo. El main event estaba cargado de expectativas y las superó con creces. Hay debates si es que esta pelea fue mejor que la del año pasado, pero en algo no se duda: fue la más emotiva.

Tumbas rompecuellos, patadas biónicas, garras contralonas y más. Ambos hombres dieron el mejor espectáculo que podrían haber dado.

Con una falta de respeto de Michaels hacia el Undertaker (tal como lo hicieron todos los luchadores que sucumbieron ante el fenómeno), “el enterrador” consiguió su victoria número 18 y retiró a uno de los hombres más icónicos de WWE, quien luego se paró y agradeció a las miles de personas entre lágrimas.

