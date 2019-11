WWE intentó realizar una lucha similar en el evento pasado, pero no logró convencer a las autoridades. | Fuente: WWE

Luego de que Natalya y Alexa Bliss hayan llegado a Arabia Saudita, pero no hayan peleado en el mes de junio, WWE no se ha rendido y ha hecho algo histórico: firmó un acuerdo con las autoridades del país islámico para llevar a cabo la primera lucha femenina televisada en el próximo evento Crown Jewel.

Ya es confirmado. En un evento de prensa, la compañía de lucha libre dirigida por Vince McMahon ha anunciado que Natalya y Lacey Evans se enfrentarán este jueves 31 de octubre en el King Fahd International Stadium en Riyadh.

“El mundo está mirando. Estoy muy orgullosa de representar a nuestra división de mujeres mañana por la noche. Es hora de dar lo mejor de ti, Lacey”, afirmó Natalya vía Twitter.

Aún no es claro, pero se rumorea que ambas combatientes cambien drásticamente su vestuario para el encuentro.

Cartelera

CAMPEONATO WWE

Brock Lesnar vs. Caín Velásquez

CAMPEONATO UNIVERSAL; FALLS COUNT ANYWHERE

Seth Rollins (c) vs. Bray Wyatt

Braun Strowman vs. Tyson Fury

Team Hogan (Rusev, Ricochet, Roman Reigns, Ali y Chad Gable) vs. Team Flair (Randy Orton, King Corbin, Bobby Lashley, Shinsuke Nakamura y Drew McIntyre)

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

AJ Styles (c) vs. ganador de la Batalla Campal

TAG TEAM TURMOIL PARA DETERMINAR A LA MEJOR DUPLA DEL MUNDO

The New Day vs. The Viking Raiders vs. Heavy Machinery vs. Lucha House Party vs. Zack Ryder y Curt Hawkins vs. The Revival vs. The O.C. vs. Dolph Ziggler y Robert Roode vs. The B-Team

Mansoor vs. Cesaro

Natalya vs. Lacey Evans

KICKOFF

BATALLA CAMPAL DE 20 LUCHADORES PARA DETERMINAR AL RETADOR DE AJ STYLES POR EL CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Akira Tozawa, Andrade, Apollo Crews, Brian Kendrick, Buddy Murphy, Cedric Alexander, Drake Maverick, Eric Young, Erick Rowan, Heath Slater, Humberto Carrillo, Luke Harper, Mojo Rawley, No Way Jose, R-Truth, Shelton Benjamin, Sin Cara, Sunil Singh, Titus O’Neil y Tony Nese.

El evento se podrá ver en vivo a partir de las 11 de la mañana (PE) vía WWE Network.