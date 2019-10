Dicho personaje es considerado "no binario" por la compañía desarrolladora y es el primero de toda la franquicia. | Fuente: Niantic

La industria del videojuego ha empezado a romper estándares en los últimos años y ha adoptado una postura más abierta a la inclusión y diversidad. Todo indica que un personaje importante en el lore de Pokémon GO forma parte de la comunidad LGBTQ+ y sería la primera personalidad en ser reconocida como “no binario” dentro del universo Pokémon.

En el reporte más reciente del Profesor Willow, los seguidores del juego han notado que se le adjudicó a Blanche, líder del Equipo Sabiduría (Team Mystic en inglés), el pronombre “they”. Este término neutro es usado en el idioma anglosajón para referirse a las personas identificadas como “no binarias”, es decir, a personas que no se asocian con el género masculino o femenino y se identifican con un “tercer género”.

Blanche, líder del Equipo Sabiduría (Team Mystic) en Pokémon GO. | Fuente: Niantic

A lo largo del informe, se menciona a Blanche con la siguiente oración: “Blanche became visibly upset, which tends to happen when things don’t go to their carefully curated plans”. Haciendo una investigación, los fans han notado que dicho personaje no se asocia con algún pronombre y que Niantic opta por mencionar su nombre directamente o usar el término neutro en publicaciones pasadas del desarrollador.

Este es el reporte del profesor Willow en el que se refiere a Blanche con el pronombre "they". | Fuente: Niantic

Además, un usuario de Twitter rescató una publicación de Yusuke Kozaki -un diseñador de personajes de Pokémon GO y la franquicia Fire Emblem- en la que menciona que “el género de Blanche es la impresión o sentimiento que obtengas del diseño”.

Cabe resaltar que en las publicaciones en idioma español de la compañía no existe esta diferencia cuando se refiere a Blanche. En la versión en nuestro idioma del mismo reporte del Profesor Willow, se aprecia que se menciona a Blanche como “ella”, asumiendo que su género es femenino.

No se tiene una razón clara de porqué ocurre esto en el idioma español por lo que se espera una respuesta de Niantic para aclarar esta duda que tiene la comunidad del juego.

Pokémon GO esta disponible para móviles con sistema operativo iOS y Android.

