Edge ingresó al Salón de la Fama de WWE en el 2012. | Fuente: WWE

Los fanáticos de la lucha libre mantienen gran cariño a los personajes que han pasado con crecer por la compañía WWE. Uno de los más queridos, a pesar de su personalidad de villano (heel), es Adam Copeland, mejor conocido como Edge. "La Superestrella Categoría R" dejó de luchar en el 2011 por una lesión en el cuello, pero, según los rumores, su regreso para una última lucha esta muy cerca.

El medio PWInsider ha afirmado que el cuatro veces campeón de WWE y siete veces campeón Peso Pesado está en conversaciones con los médicos para tener el alta médica y ofrecer una última lucha en los cuadriláteros.

“El miembro del Salón de la Fama de WWE Adam ‘Edge’ Copeland estuvo en Pittsburgh (Pennsylvania) hoy, por, según nos han contado, ‘asuntos relacionados con WWE’. Se ha hablado mucho últimamente sobre un regreso de Copeland al ring para apariciones especiales, pero Copeland parece haber tumbado los rumores en Twitter. Y entonces, hoy, estuvo en Pittsburgh, donde tiene su cuartel general el doctor Joseph Maroon, el médico principal de WWE”.

En SummerSlam 2019, Edge reapareció en WWE y le aplicó una lanza a Elias, provocando el alboroto general de la fanaticada. Días después de esa aparición, el luchador iniciaría la campaña por su regreso: “Para ser honesto, creo que podría tener una nueva pelea mañana. Podría explotar completamente y estaría bien. Lo único es que sé que el personal médico de WWE no me lo permitiría”.

¡AEW también suena atrás!

Pues, si los médicos de WWE no lo aceptan, aún queda una opción igual de masiva para regresar a los rings: AEW. La compañía de Tony Khan y The Elite buscaría ingresar a la discusión de su regreso si es que Vince McMahon no permite que salga a luchar.

Cabe recordar que Edge se retiró de la compañía por lesiones que hicieron peligrar su vida. Suele regresar como espectador a los eventos en vivo, pero no lo volvimos a ver en el ring hasta la fecha.

¿Qué opinas?