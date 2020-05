El encuentro dura 45 minutos y mantiene una gran cantidad de emociones de inicio a fin. | Fuente: WWE

Los fanáticos de WWE se han dividido desde hace mucho tiempo. Hay quienes consideran que la lucha libre (y sus luchadores) de antes era mejor, y hay otros quienes disfrutan hasta el momento todas las luchas. Más allá de esto, y de que algunas veces la empresa cometa decisiones creativas muy torpes, hay momentos únicos en la actualidad que pasarán a la historia de la compañía como grandiosas.

Una de ella sucedió el 5 de abril de 2019, antes de WrestleMania 35. El campeonato de NXT estaba vacante ante la lesión de Tomasso Ciampa, por lo que William Regal y Triple H decidieron hacer una lucha de 2 a 3 caídas entre los personajes más importantes que lideraban la marca amarilla: Johnny Gargano (face) vs. Adam Cole (heel).

Esta lucha ha sido considerada por el siempre polémico Dave Meltzer, periodista de renombre en la industria, como el único combate 5.5 estrellas en la historia de WWE. La cifra fue brindada por una gran cantidad de factores: un encuentro emocionante de inicio a fin, una construcción de historias del bueno y el malo en el ring, un público que no dejaba de alentar (es uno de los más ruidosos de los últimos tiempos) y un resultado inesperado.

Por fortuna, para las personas que no cuentan con la suscripción de WWE Network, la empresa la ha subido en su totalidad y en buena calidad a su canal de YouTube.

Esta rivalidad tuvo dos encuentros posteriores que también fueron buenísimos: uno en NXT TakeOver XXV y otro en NXT TakeOver Toronto, donde se cerró la trilogía de manera casi perfecta.

Es NXT la marca que más aplausos ha logrado en los últimos años en la empresa, teniendo una gran cantidad de lucha 5 estrellas a comparación de SmackDown y RAW, quienes no han tenido esta distinción desde el encuentro entre CM Punk y John Cena en Money in the Bank 2011.

WWE también tiene otra lucha 5 estrellas gratis en YouTube: la lucha de escalera por el campeonato norteamericano de NXT.