Finn Balor, como The Demon, está invicto en el main roster de WWE. | Fuente: WWE.

En medio del crecimiento exponencial de la competencia, WWE está empezando a reforzar su programación y son los PPV los más beneficiados. ¿Seguirá la tendencia? Lo descubriremos este domingo 26 de septiembre con Extreme Rules 2021.

Desde el Nationwide Arena, Columbus Ohio, los fanáticos de WWE podremos ver un evento que, desde las previas, ha sido criticado al no incluir estipulaciones “extremas” como su nombre lo sugiere.

Ante ello, la compañía de lucha libre ha señalado que el evento central, Roman Reigns (C) vs. Finn Balor por el campeonato Universal, será una lucha sin descalificación, por lo que ambos podrán utilizar mesas, escaleras y sillas para su combate.

Cartelera de Extreme Rules 2021

Lucha por el campeonato Universal de SmackDown

Roman Reigns (c) con Paul Heyman vs. Finn Balor “The Demon”

Lucha por el campeonato femenino de SmackDown

Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair

Lucha por el campeonato femenino de RAW

Charlotte (c) vs. Alexa Bliss

Lucha de Triple Amenaza por el Campeonato de EE. UU.

Damian Priest (c) vs. Jeff Hardy vs. Sheamus

Lucha por el campeonato en parejas de SmackDown

The Usos (c) vs. The Street Profits

Lucha individual

Carmella vs. Liv Morgan

Horarios en Latinoamérica (desde el kickoff)

México 6:00 p. m.

Perú 6:00 p. m.

Ecuador 6:00 p. m.

Colombia 6:00 p. m.

Bolivia 7:00 p. m.

Venezuela 7:00 p. m.

Argentina 7:00 p. m.

Chile 8:00 p .m.

Paraguay 8:00 p. m.

Uruguay 8:00 p. m.

Brasil 8:00 p. m.

Canales de transmisión

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Star Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica.

