Este domingo, el luchador estadounidense Cody Rhodes se ha convertido en uno de los personajes más aplaudidos de la industria luego de combatir lesionado en el evento estelar de WWE Hell in a Cell 2022.

Por la noche, antes de iniciar el evento y confirmando los reportes de todo el día domingo, WWE confirmó que Cody Rhodes tenía un desgarre en el pectoral. Sin embargo, también señaló que el luchador iba a protagonizar su lucha en la jaula de acero ante Seth Rollins como evento central de la noche.

Al llegar dicho combate, fue visible la gravedad de la lesión: todo el lado derecho del pecho del luchador se veía morado. Los asistentes aplaudieron dicho acto “heroico”: aunque WWE le dijo que no compita, Rhodes quiso llevar el encuentro.

A pesar de las marcas que tiene en el cuerpo

Lo que sucediera en el combate fue aún más espectacular. En una de las mejores luchas de los últimos años de WWE, Cody Rhodes y Seth Rollins cerraron su trilogía con un favorable 3-0 para “la Pesadilla Americana”. Ratificaron su gran química en el ring y dejaron grandes referencias a sus mentores, como el amado y odiado Triple H.

La Pesadilla Americana lo vuelve a hacer y se lleva la victoria para cerrar 3 a 0 esta trilogía con

Consecuencias

Minutos antes de la lucha, Cody Rhodes publicó un mensaje en su cuenta de Twitter: “Por el amor al juego”.

Por el amor al juego

Luego de ganar su encuentro, Cody Rhodes habló con el público presente en Hell in a Cell 2022 y confirmó que hablaría de su lesión en Monday Night RAW este lunes 6 de junio por la noche.

Todos los resultados de WWE Hell in a Cell 2022

Triple Amenaza por el Campeonato Femenino de RAW: Bianca Belair (c) vs Becky Lynch vs Asuka - Ganadora: Bianca Belair

Lucha en desventaja: Omos & MVP vs Bobby Lashley - Ganador: Bobby Lashley

Happy Corbin vs Madcap Moss No Hold Barred match - Ganador: Madcap Moss

Theory vs Mustafa Ali por el campeonato USA - Ganador: Theory

AJ Styles, Finn Bálor & Liv Morgan vs. The Judgment Day (Edge, Damian Priest & Rhea Ripley) - Ganador: The Judgment Day

Seth Rollins vs Cody Rhodes Hell in a Cell Match - Ganador: Cody Rhodes

