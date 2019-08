Los luchadores no formaban parte del primer listado proporcionado por la compañía. | Fuente: WWE

Se actualiza la cartelera. Move Concerts ha completado la cartelera oficial de peleas que se llevarán a cabo en la gira de WWE SmackDown en Lima, Perú. Como máxima sorpresa, el campeón estadounidense AJ Styles regresará a nuestro país.

Luego de retener su cinturón, “El Fenomenal” aterrizará en Lima para tener otra defensa titular contra Ricochet, en una

Por otro lado, Matt Hardy, miembro del legendario tag team The Hardy Boyz, también estará de regreso para enfrentarse a Andrade "El ídolo", una de las figuras latinas más importantes del momento en la compañía de lucha libre mundial.

La otra lucha confirmada es de reglas extremas. Roman Reigns se enfrentará a Samoa Joe en un Street Fight en donde todo vale, desde palos de kendo hasta sillas.

Asimismo, el reinante Kofi Kingston ahora buscará retener su campeonato de WWE frente a Daniel Bryan, quien tendrá su revancha tras perder el título en WrestleMania 35 y llegará junto a Eric Rowan.

Cartelera completa

1) WWE Championship Match: Kofi Kingston vs Daniel Bryan w/ Rowan



2) Street Fight: Roman Reigns vs Samoa Joe



3) United States Championship Match: Ricochet vs AJ Styles



4) Intercontinental Championship Match: Ali vs Shinsuke Nakamura



5) Rey Mysterio vs Randy Orton

6) Braun Strowman vs Elias



7) Kevin Owens vs. Drew McIntyre

8) Charlotte Flair vs. Ember Moon



9) Big E vs. Sami Zayn



10) Matt Hardy vs. Andrade



11) The Kabuki Warriors vs. Mandy Rose and Sonya Deville



WWE Live Lima será este 24 de agosto en el Jockey Club. Puedes conocer los precios a continuación:



Precios de las zonas con descuentos. | Fuente: Teleticket

