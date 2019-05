En un combate Hell in the Cell puedes ganar saliendo de la jaula | Fuente: WWE

En un combate rápido en la modalidad Hell in the Cell, Shane McMahon derrotó a The Miz en WWE Money in the Bank 2019.

El hijo del dueño de la empresa lleva ya varios encuentros contra Miz y, esta noche, debía derrotarlo en una jaula de acero.

Tras algunos movimientos interesantes, pero que no terminaron aprovechando el ambiente, el autodenominado “mejor del mundo” y quiso escaparse por lo más alto de la jaula. Cuando Miz quiso agarrarlo y hacer un superplex desde la parte superior, dejó que McMahon se desabotone la camisa y caiga fuera del ring obteniendo la victoria.

Puedes seguir nuestra cobertura completa de Money in the Bank 2019 en este enlace.

¿Qué opinas?

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!