El evento tendrá como principales atractivos los combates en escaleras por el maletín MITB y la defensa titular de Reigns contra Edge. | Fuente: WWE

Este fin de semana, WWE traerá de regreso a los fanáticos a las arenas y el evento Money in the Bank 2021 será uno de los primeros beneficiados este domingo 18 de julio.

El Dickies Arena, de Fort Worth, Texas, albergará a 9 mil personas para presenciar los combates en escaleras por el maletín de Dinero en el Banco (Money in the Bank), los cuales permitirán a sus ganadores tener una oportunidad titular por los máximos campeonatos de WWE en cualquier momento.

Por el lado masculino participarán: Kevin Owens vs. Drew McIntyre vs. Riddle vs. Ricochet vs. John Morrison vs. Big E vs. Shinsuke Nakamura vs. Seth Rollins.

Por el lado femenino participarán: Zelina Vega vs. Asuka vs. Naomi vs. Alexa Bliss vs. Nikki Cross vs. Liv Morgan vs. Natalya.

También habrá defensas titulares. Posiblemente, el main event de la noche será entre Roman Reigns, campeón Universal, contra Edge. Por la marca roja, Bobby Lashley defenderá su cinturón de WWE ante Kofi Kingston.

Para mujeres, Rhea Ripley, campeona de RAW, defenderá su cinturón frente a Charlotte Flair.

Cartelera confirmada para Money in the Bank 2021

Lucha de escaleras por el maletín: Kevin Owens vs. Drew McIntyre vs. Riddle vs. Ricochet vs. John Morrison vs. Big E vs. Shinsuke Nakamura vs. Seth Rollins

Lucha de escaleras femenina: Zelina Vega vs. Asuka vs. Naomi vs. Alexa Bliss vs. Nikky Cross vs. Liv Morgan vs. Natalya.

Lucha por el título Universal: Roman Reigns vs. Edge

Lucha por el título de WWE: Bobby Lashley vs. Kofi Kingston

Lucha por el título femenino de RAW: Rhea Ripley vs. Charlotte

AJ Styles y Omos vs. Viking Raiders

Horarios en Latinoamérica (desde el kickoff)

México 5:00 p. m.

Perú 6:00 p. m.

Ecuador 6:00 p. m.

Colombia 6:00 p. m.

Bolivia 7:00 p. m.

Venezuela 7:00 p. m.

Argentina 7:00 p. m.

Chile 8:00 p .m.

Paraguay 8:00 p. m.

Uruguay 8:00 p. m.

Brasil 8:00 p. m.

Canales de transmisión

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Star Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.