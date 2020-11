Paige lloró al mencionar esta decisión de la empresa en su stream. Actualmente ha regresado a ello, aunque sin la autorización de WWE. | Fuente: Twitter

Desde hace varios días, WWE ha impuesta una política a sus luchadores que muchos de ellos han criticado: ha prohibido que hagan transmisiones en vivo por Twitch. Esta medida se ha impuesto debido a que consideran que ellos ganan dinero extra por la fama que ellos han ganado en la empresa, y la compañía no recibe nada de ella.

Luchadores importantes como AJ Styles, Paige, Cesaro, Aleister Black, Zelina Vega y más habían conseguido ya una importante base de seguidores y suscriptores en la plataforma gracias a sus streamings de videojuegos y conversaciones sobre la vida. Lastimosamente, han informado del cese de operaciones de sus canales debido a la política.

AJ Styles publicó una razón detallada por la que su cuenta está suspendida por el momento. Escribió lo siguiente en su Discord:

“Quiero agradecerles a todos por los grandes recuerdos en Mixer y Twitch. Apreciaré estos recuerdos y amo a cada uno de ustedes que lo ha hecho posible y me ha apoyado. Como muchos de ustedes saben, WWE está haciendo algunos cambios que involucran la transmisión. Veremos qué nos depara el futuro en ese sentido. Dicho esto, suspenderé la transmisión. Esto no es un adiós, pero nos vemos en el futuro".

Sin embargo, el caso más sonado es el de la excampeona Paige. Ella, a pesar de que utiliza su nombre verdadero en su canal, también ha recibido la prohibición y, en su último discurso, ha sido más expresiva en contra de ella.

"Puede haber un momento en el que tenga que dejar de transmitir. Tendré que alejarme. Si tengo que irme, tenemos que hacer que hoy y el sábado sean una locura. Honestamente, he llegado al punto en el que no puedo lidiar con esta empresa ya. Ahora tengo que tomar una decisión muy importante. Estoy jodidamente cansada, hombre. Me rompí el maldito cuello dos veces, dos veces para esta empresa. Trabajé demasiado. Me rompí el maldito cuello dos veces para esta empresa. me doy cuenta de que esta comunidad no se trata de subs ".

"Esta es nuestra diversión y donde podemos ser nosotros mismos", dijo Paige durante una transmisión el jueves. "Por eso estamos aquí y en Twitch. También tenemos una comunidad maravillosa. ¿Cuál es el cambio de bolsillo que estamos comparando? ¿A los miles de millones que está recibiendo esta gente? No estamos lastimando a nadie ni haciendo nada dañino, simplemente lo estamos pasando bien".

Por otro lado, se refirió a las estrellas que tienen cuentas en YouTube y que no recibieron llamado de atención: "¿La gente que está en YouTube, tiene mercadería, escuelas de lucha libre y Twitch es eliminado? "

La medida, sin embargo, tienen muchos problemas en su haber. WWE emplea su talento como "contratistas independientes", lo que significa que este tipo de orden de la gerencia es muy prohibitiva para su condición. Incluso trajo al ex candidato presidencial Andrew Yang, quien persiguió a la compañía por extralimitarse en lo que respecta al potencial de ganancias del talento cuando no están clasificados como empleados a tiempo completo.

Por el momento, las cuentas de estos luchadores está suspendida, pero no se descarta que en una próxima reunión puedan encontrar una forma de acuerdo con la compañía para continuar con esta labor paralela.