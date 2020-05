Esta será la segunda lucha de Edge desde su regreso en Royal Rumble de este año. | Fuente: WWE

Se viene otra gran pelea. Luego de la batalla campal que realizaron en WrestleMania 36 en donde “The Superstar Rated R” fue el último hombre en pie, Edge y Randy Orton se volverán a ver las caras en el ring en el próximo PPV de WWE, Backlash 2020.

Este lunes en RAW, Edge salió al frente para aceptar el reto de su ex compañero de equipo: "Todo esto es un juego para ti, para ti todo esto es un cheque. Esta es la vida que te dieron, tu nunca soñaste con ser una gran superestrella de WWE, como yo, tú no lloraste cuando ganaste por primera vez el título Intercontinental como yo lo hice. Tú no amas este deporte, por eso dices que no te importa que te vencí en WrestleMania".

Luego, le dio el sí a la lucha en el próximo evento.

WWE está promocionando el encuentro como “la más grande pelea de wrestling jamás realizada” para aumentar la expectativa sobre ella.

Backlash 2020 se realizará el 14 de junio y se verá a través de WWE Network y Fox Action.