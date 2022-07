El luchador peruano Rayo ha trabajado en las empresas más importantes de lucha libre en Estados Unidos. | Fuente: Rayo (Facebook)

Perú no es necesariamente un sinónimo de lucha libre, pero cada vez es más común ver eventos de este deporte de espectáculo con promociones peruanas. Por el momento, Gladiadores y GeneraXion Lucha Libre son las empresas activas en la escena local y, precisamente esta última, busca generar la atención de la región para que sus estrellas combatan ante nuestro público. Por ello, el próximo 13 de agosto se llevará a cabo ‘Alto Voltaje’, un evento que se ha denominado como “el evento más grande de lucha libre en Sudamérica” y, por parte de nuestro país, regresa un compatriota que ha llevado a Perú a las empresas más importantes del mundo: Cesar Casafranca ‘Rayo’, quien ha participado en grabaciones en WWE, AEW y ROH.

'Rayo' ya conversó con RPP Noticias para contarnos cómo inició en la lucha libre y cómo su pasión se forjó en Estados Unidos. Sin embargo, ahora, cuatro años después de dicha entrevista, él está de regreso para lo que será una velada de alta competitividad en Lima, la ciudad que lo vio nacer.

Rayo vs. Pedro Pablo: "¿El Clásico del Pacífico?"

Gracias Rayo por la entrevista. ¿Cuáles son tus expectativas para este retorno a Perú?

Bueno, mis expectativas para este evento específico es que va a ser el evento de lucha libre más grande de Sudamérica. No tan solo yo voy a estar ahí, sino que vamos a traer luchadores extranjeros como Pedro Pablo, que es chileno, que también se hizo un nombre en los Estados Unidos y en el circuito independiente de Chile; tenemos a Black Avalon, que es venezolano, pero hizo su carrera en España y en México; además que tenemos un par de otros luchadores que también están viniendo de otros países.

El sábado 13 de agosto te vas a enfrentar a Pedro Pablo, que es un luchador chileno, y ya han llamado a este a este encuentro como un “Clásico del Pacífico”. ¿Qué me puedes decir de él?

A Pedro Pablo lo conocí en Estados Unidos y hemos trabajamos juntos de vez en cuando. Se le invitó al evento, para que venga aquí a GeneraXion Lucha Libre, pero la verdad es que se ha estado portando muy mal, emitiendo palabras muy fuertes sobre la comunidad peruana, señalando que somos unos fracasados. Dice que nosotros nos conformamos con poco y estamos acostumbrados a perder. Y más que nada dice que el “pisco es chileno”.

Nosotros le invitamos aquí a Perú y él se pone a hablar este tipo de cosas. Pedro Pablo es un gran talento que tiene un buen potencial y que tiene una suma dedicación, pero la realidad es que en Estados Unidos estuvo tan solo rogando a todas las compañías pidiendo ser estrella.

En este show yo le voy a ganar y demostraremos que el pisco es peruano y que la lucha libre peruana es la mejor de todo Sudamérica.

Has tenido la experiencia de estar en WWE, un hito que muy pocos luchadores pueden presumir. ¿Cómo ha sido esta esta esta participación dentro de WWE? ¿Cómo llegaste y cómo fue ese sentimiento de estar en la empresa más grande de lucha libre del mundo?

Mi amigo Leo Rush, que en ese entonces trabajaba ahí, me ayudó a tener contactos con las personas que trabajaban en WWE. Entonces me trajeron para para tener una lucha de parejas contra The Forgotten Sons.

Colgué la foto y apareció en todos los medios diciendo que yo soy primero luchador para luchar en la WWE y eso yo no lo sabía. Me agarró de sorpresa.

Poco después de eso, Charlie Navarro, el promotor de GeneraXion Lucha Libre, me contactó y me dijo “oye, ¿quieres venir a Perú?” Eso fue lo que pasó en 2018. Regresé a Perú después de 8 años y pude luchar contra el ‘Virrey de Salamanca’. Pude luchar enfrente de mi familia, de mi papá, de mi abuela, de mis amigos de infancia. Para mí fue este un momento de mucho orgullo.

Eso sí, al mismo tiempo como que me dejó con la boca seca, como que quiero más.

Después de WWE, fue a Ring of Honor. En ese entonces, ROH era la segunda compañía más grande a nivel de Estados Unidos y trabajé con ellos por un par de años hasta que se fue comprado por AEW.

Precisamente, has luchado también en AEW contra Lio Rush, en lo que sería ahora la segunda empresa más importante, por lo menos en masividad y en lo mediático. ¿Cómo fue esta experiencia?

Bueno, esta esta experiencia no fue calculada. Me invitaron y AEW me trajo para trabajar. No sabía contra quién iba a luchar, no sabía lo que iba a pasar y justamente de sorpresa me cae Lio Rush.

Fue un momento muy bueno, especialmente porque yo y Lío Rush somos amigos por años y que nos pudieran dar esos minutos para poder tener una lucha fue un gran orgullo para mí y tan solo poder estar en el ring y escuchar al anunciador decir ‘Desde Lima, Perú’, será un recuerdo que siempre lo voy a tener en este en mis pensamientos.

Has estado en este contacto directo con estrellas de primer nivel. Tú que has comenzado en el circuito independiente, ¿qué me puedes decir de ellos? ¿Qué es lo que tú has aprendido de todos estos combates que has tenido contra ellos?

Algo que he aprendido más que nada es tener la habilidad de poder este escuchar y sentir al público, porque para mí la lucha libre es más que un show de pelea, es más de energías. Cuando tú estás en el ring estás te enfrente de miles de personas o 30 o 500, no importa el número, no le puedes mentir al público, ellos saben todo sobre ti. Lo que he aprendido de estos luchadores, de lo cual esto están hablando es poder mantenerse en el presente. Los luchadores nuevos empiezan a distraerse con cosas en su cabeza, como cuál va a ser el siguiente movimiento, qué es lo que tengo que hacer más tarde y se olvidan de enfocarse en el presente: cómo conectarse con el público, poder sentir el momento.

¿Cómo te defines? Cuéntame también sobre la pintura que tienes en el rostro y, por supuesto, esa máscara que te acompaña en cada una de tus presentaciones.

Honestamente yo no me identifico como malo o bueno, yo creo que eso es subjetivo a la interpretación de las personas. Yo solo soy Rayo y actúo como él. Si las personas quieren abuchearme, entonces ellos pueden hacerlo. Si quieren aplaudirme, también pueden hacerlo. Yo no trato de obligar a las personas a que me quiera o que no me quieran.

Esta pintura reflexiona prácticamente mis orígenes de dónde vengo. Usualmente piensan que es un tatuaje, pero yo mismo me lo pinto. Representa la cultura Inca, así como mi máscara de atrás.

Vine a Perú a tratar de encontrarme conmigo mismo, a tratar de descubrirme. Y encontré esta máscara inca que me ayuda a sacar esa parta andina mía. Yo, Cesar Casafranca, soy una persona callada, respetuosa, tranquilo, no pensaría nada malo de mí. Una vez que me pongo la pintura y mi máscara cambio completamente. Cuando estoy en el ring estoy listo para pelear y para ganar.

Yo te entrevisté hace cuatro años y dentro de tus metas en ese tiempo era trabajar a tiempo completo en WWE y alcanzar un campeonato. Ahora ¿cuáles son los objetivos para Rayo? ¿Siguen siendo los mismos?

Antes yo le ponía mucha importancia a lo que era WWE, pero mientras empezaba a madurar, me estoy dando cuenta que WWE no es todo, sino que hay que dar más poder a la cultura de la lucha libre. Muchos luchadores pequeños solo quieren irse directamente a las empresas más grandes y dejan sin importancia a la escena independiente.

Yo tengo diferentes proyectos que quiero hacer. Con este evento de GeneraXion Lucha Libre que estamos haciendo, mi objetivo es que la lucha libre se haga popular en Sudamérica, como allá en México, Quiero que la lucha libre se vuelva parte de la cultura sudamericana, al igual que el fútbol.

¿Cómo ves la industria aquí en Perú? ¿Qué te hablan los luchadores extranjeros acerca de la industria peruana y sudamericana?

Sudamérica no es tan conocida por lucha libre, más es conocida como el fútbol.

Yo creo que poco a poco estamos empezando a despertar a las personas, especialmente a los peruanos, para que se den cuenta que sí hay lucha libre en Perú y que hay lucha libre sudamericana. Poco a poco estamos creciendo.

Yo sí he hablado con mucho de los muchachos allá en Perú y muchos de ellos tienen esos sueños de ir a WWE o AEW, de viajar y poder vivir de la lucha libre, y lo que yo quiero hacer para ellos es abrir esas puertas.

Por eso tenemos este evento, Alto Voltaje. Va a haber muchos ojos, no tan solo peruanos, sino internacionales.

Entonces nos vemos en el evento Alto Voltaje el próximo 13 de agosto.

Quiero que sepan que el sábado 13 de agosto llega el evento más grande de lucha libre en Sudamérica: Alto Voltaje. Así que todos los peruanos tenemos que llenar la cancha para demostrar al mundo que la lucha libre peruana es la mejor del universo.

