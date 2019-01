WWE realizó millonaria oferta a Kenny Omega para que debute en Royal Rumble

Kenny Omega ha sido considerado como el mejor luchador del mundo este 2018 | Fuente: 2018 New Japan Pro-Wrestling

Uno de los luchadores más reconocidos del año 2018 ha sido Kenny Omega. El miembro de distintas empresas independientes ha forjado grandes luchas de impacto mundial y se ha convertido como el principal referente de la lucha libre más allá de la WWE. Es por eso por lo que, en su afán monopolizador, la empresa de Vince McMahon habría realizado una millonaria oferta al luchador para que ingrese a sus filas.

Según comenta Dave Meltzer, reconocido periodista del medio, en su programa Wrestling Observer Radio, la WWE habría ofrecido un gran contrato a Omega para que no renueve contrato con New Japan Pro-Wrestling (NJPW). La cifra, comenta, llegaría a los 3.5 millones de dólares.

Kenny Omega termina su contrato con la empresa japonesa a finales de enero y, este último viernes, perdió su campeonato mundial tras caer derrotado frente a Hiroshi Tanahashi en el PPV Wrestle Kingdom 13. Este signo nos da una señal de que el luchador no continuaría más en esta empresa.

Por otro lado, también es probable que Omega vaya al All Elite Wrestling (AEW), nueva empresa independiente creada por The Elite, facción liderado por Cody Rhodes, ex WWE. Meltzer también comentó que Rhodes recibió una oferta de contrato para que regrese a la compañía, pero este lo rechazó contundentemente.

¿Veremos a Kenny Omega en WWE? Es muy contraproducente. Muchos fanáticos de la la lucha libre solo espectan los shows de WWE, por lo que posiblemente no conozcan el arrollador potencial y la gran calidad que mantiene Kenny Omega en la actualidad y su llegada sería una inmensa ventana para ello, pero su ingreso a la compañía también podría significar una limitación en movimientos y crecimiento del diseño de personaje.

Conociendo a la compañía, sabremos la culminación de esta historia cuando llegue Royal Rumble, el PPV del próximo 27 de enero en el que 30 luchadores ingresan al ring para tener una pelea estelar en WrestleMania.

¿Qué opinas? ¿Debería llegar Omega a WWE?

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!