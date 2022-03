Scott Hall, leyenda de WWE, será desconectado de un respirador artificial tras sufrir tres infartos

Scott Hall también era famoso por su frase "Hey yo" al agarrar el micrófono en los shows de lucha libre. | Fuente: WWF

Actualización 16:30: Dave Meltzer, periodista del Wrestling Observer, confirma que el Scott Hall fue desconectado del equipo hace aproximadamente 5 horas, pero continúa vivo. "Se espera un milagro". Sean Waltman, conocido como XPac, confirmó esta noticia.

Historia original

La industria de la lucha libre mundial está de luto tras la difusión del caso de Scott Hall, también conocido como Razor Ramon, leyenda de WWE y WCW, quien será desconectado de un respirador artificial tras sufrir tres infartos este fin de semana.

La noticia fue confirmada por la también leyenda de la lucha libre Kevin Nash, quien fue su compañero en el mundialmente famoso New World Order (nWo), grupo que cambió las reglas de la lucha libre en la década de los 90.

“Scott está en soporte vital. Una vez que su familia esté en el lugar, lo suspenderán. Voy a perder a la única persona en este planeta con la que he pasado más tiempo de mi vida que con cualquier otra persona. Mi corazón está roto y estoy jodidamente triste”, expresó Nash en su cuenta de Instagram.

“Amo a Scott con todo mi corazón, pero ahora tengo que preparar mi vida sin él en el presente. He tenido la suerte de tener un amigo que me tomó al pie de la letra y yo a él. Cuando saltamos a WCW no nos importaba quien nos quería o quien nos odiaba. Nos teníamos el uno al otro y con Barry Bloom cambiamos la lucha libre en contenido y pagamos por eso”, recordó Kevin Nash sobre su mejor compañero dentro del ring.

“Muchos no nos querían. Éramos los ‘Outsiders’, pero nos teníamos el uno al otro. Scott siempre sintió que no era digno de la otra vida. Bueno, Dios, por favor, ten algunos palillos dorados para mi hermano. Mi vida se enriqueció con su visión de la vida. No era perfecto, pero como siempre decía: ‘La última persona perfecta que caminó por el planeta la clavaron en una cruz’. Mientras nos preparamos para la vida sin él, solo recuerden que se va un gran tipo, no verán a otro como él. Nos vemos en el camino Scott. No podría amar a un ser humano más de lo que te amo a ti”, lamentó.

Una leyenda del wrestling

Scott Hall se hizo famoso en WWF bajo el nombre de Razor Ramon, teniendo famosos enfrentamientos como el reconocido duelo de escaleras contra Shawn Michaels en WrestleMania X.





Junto con Kevin Nash y Hulk Hogan, formaron parte del stable nWo, pasándose a las filas de la compañía rival WCW, desde donde forjaron uno de los duelos televisivos contra WWE más recordados de la historia.

Hall ha sido en dos ocasiones campeón mundial, al obtener un reinado como Campeón Universal Peso Pesado de la WWC y otro como Campeonato Unificado Mundial Peso Pesado de la USWA. Otros logros destacables en su carrera son sus 4 reinados como Campeón Intercontinental de la WWF, 2 reinados como Campeón de los Estados Unidos de la WCW, 1 reinado como Campeón Mundial de la Televisión de la WCW y sus 9 reinados como campeón mundial en parejas.

En el 2014 fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE como Razor Ramon y en el 2020 fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE por segunda vez por ser miembro de nWo bajo su nombre real.

Por el momento, aún no se confirma su fallecimiento, pero se espera que sea tan pronto como se reúna su familia.

“Los malos tiempos no duran, pero los chicos malos sí", fue la frase que lo marcó en su camino al estrellato.

“Bad times don’t last, but bad guys do.”



Thoughts and prayers with Scott Hall, you got this Razor ♥️#WWE pic.twitter.com/WC5ROcfgfX — Owen @ WrestleNews365 (@365Wrestle) March 13, 2022

Luchadores se despiden de Scott Hall

Scott Hall, pulling for you my friend.

Stay strong!

We need the “bad guy” back in the game 💪🏾🙏🏾 — Dwayne Johnson (@TheRock) March 13, 2022 Please continue to pray for Scott and his family.

DDP pic.twitter.com/9XbinCHRZF — Diamond Dallas Page (@RealDDP) March 13, 2022 And that’s a shoot. Brother. https://t.co/dqVKv4Yybh — Eric Bischoff (@EBischoff) April 7, 2021

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.