Este duelo es la principal atracción para los fanáticos de la "vieja escuela". | Fuente: Move Concerts

Comenzó la cuenta regresiva para el show de WWE SmackDown en Lima. Tras la gran expectativa después del anuncio de la cartelera final para Perú, las superestrellas de la WWE llegarán en las próximas horas a nuestro país para una nueva edición del Live Lima este sábado 24 de agosto a las 8pm en el Jockey Club.

WWE LIVE LIMA promete ser un espectáculo completo con los mejores luchadores del mundo, entre los que destaca el enfrentamiento entre el enmascarado Rey Mysterio, quien por primera vez tendrá una lucha en Perú, y Randy Orton en una lucha sin cuartel.

Además, Kofi Kingston, actual campeón de la WWE, tendrá que defender su título frente a Daniel Bryan acompañado de Rowan. Matt Hardy, perteneciente a The Hardy Boyz, se enfrentará a “El Ídolo” Andrade en una lucha sin cuartel; y el “Perrote” Roman Reigns le dará batalla a Samoa Joe en un “Street fight”.

Las superestrellas de la WWE llegarán al Perú junto a Shinsuke Nakamura, ganador del Royal Rumble 2018; Elia*, músico y luchador profesional estadounidense que trabaja para la WWE; el “psicópata escocés” Drew McIntyre, las Kabuki Warriors, conformadas por Asuka y Kairi Sane, entre otros.

Luchas oficiales para WWE Live Lima 2019

Campeonato de la WWE: Kofi Kingston vs. Daniel Bryan w/Rowan

Campeonato de los Estados Unidos: Ricochet vs. AJ Styles

Campeonato Intercontinental: Ali vs. Shinsuke Nakamura

Street fight (pelea callejera): Roman Reigns vs. Samoa Joe

Rey Mysterio vs. Randy Orton

Braun Strowman vs. Elias

Kevin Owens vs. Drew McIntyre

Charlotte Flair vs. Ember Moon

Big E vs. Sami Zayn

Matt Hardy vs. Andrade

The Kabuki Warriors vs. Mandy Rose and Sonya Deville

Precios: (incluyen el 15% de descuento con tarjetas Interbank)

Ringside S/ 838.00

Campo S/ 502.00

Oriente – Nivel 1 S/ 391.00

Occidente – Nivel 1 S/ 391.00

Norte – Nivel 1 S/ 391.00

Norte – Nivel 2 S/ 279.00

Norte – Nivel 3 S/ 167.00

Oriente – Nivel 2 S/ 139.00

Occidente – Nivel 2 S/ 139.00

Personas con discapacidad S/ 139.00