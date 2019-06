El evento debutará como marca oficial en la compañía. | Fuente: WWE

WWE está en pasando por una de sus etapas creativas más difícil de los últimos años. La empresa de lucha libre mantiene una gran calidad de personajes en su roster principal, pero la creación de rivalidades y encuentros no es el más adecuado y causa molestia en los aficionados.

Para este mes de junio, la compañía de Vince McMahon ha preparado un evento nuevo llamado Stomping Grounds con el que desea volver a sus mejores épocas. Desde el Tacoma Dome en Washington, buscarán regalar una noche especial de lucha libre este domingo 23.

El evento central será la defensa titular entre Seth Rollins y Baron Corbin por el título universal de la compañía. La gran atracción de este encuentro es que habrá un árbitro especial que podrá determinar lo que pase en el cuadrilátero.

Por otro lado, Kofi Kingston defenderá su título de WWE ante Dolph Ziggler en una jaula de acero. Aunque Kingston ya ha derrotado a Ziggler con anterioridad, la nueva estipulación puede ser vital para un cambio de mando en SmackDown Live.

Por el lado femenino, Becky Lynch defenderá el título de RAW ante Lacey Evans, mientras que Bayley hará lo propio ante Alexa Bliss por el título de la marca azul.

Seth Rollins vs. Baron Corbin será el evento central de la noche. | Fuente: WWE

Cartelera completa:

- Kofi Kingston vs Dolph Ziggler por el título de WWE en un Steel Cage Match

- Seth Rollins vs. Baron Corbin por el título Universal

- Becky Lynch vs. Lacey Evans por el título femenino de RAW

- Bayley vs. Alexa Bliss por el título femenino de SmackDown

- Samoa Joe vs. Ricochet por el título de los Estados Unidos

- Daniel Bryan y Rowan vs. Heavy Machinery (Otis y Tucker) por los títulos en parejas de SmackDown

- Tony Nese vs. Akira Tozawa vs. Drew Gulak por el título de peso crucero de la WWE

- Roman Reigns vs. Drew McIntyre

- The New Day (Big E y Xavier Woods) vs. Kevin Owens y Sami Zayn

Horarios y canales

Los horarios para Latinoamérica son los siguientes:

18:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos

19:00 horas en Venezuela, Bolivia

20:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil



Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Fox Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica (no pasará el kickoff).

¿Cuáles son tus predicciones para este evento?

