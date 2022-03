El evento central será el domingo 3 de abril en duelo de campeones entre Brock Lesnar y Roman Reigns. | Fuente: WWE

Es la semana de la lucha libre. WWE celebrará este sábado 2 y domingo 3 de abril su máximo evento de este 2022: WrestleMania 38.

El show premium (como ahora se llaman a los PPV) más importante del año para el deporte de entretenimiento volverá a realizarse en dos noches, esperando reunir a miles de personas en Estados Unidos y millones de espectadores en el mundo entero.

¿Dónde se realizará WrestleMania 38?

WrestleMania 38 se realizará el sábado 2 y domingo 3 de abril en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Por noche, hay disponible más de 70 mil entradas para los espectadores, quienes llegarán de todo el mundo para dichas ocasiones.

¿Cuál es la cartelera de WrestleMania 38?

La cartelera para el evento de dos días está casi completa, aunque es probable que todavía se agreguen encuentros durante el tramo final de la semana.

Los ganadores de Royal Rumble, Brock Lesnar y Ronda Rousey, tienen sus combates asegurados, con el campeón de la WWE listo para enfrentarse al campeón universal Roman Reigns en un combate de título contra título.

Rousey se enfrentará a la campeona femenina de SmackDown, Charlotte Flair. El otro campeonato femenino también estará en juego cuando la campeona de Raw, Becky Lynch, defienda su cinturón contra Bianca Belair.

Además, las celebridades Johnny Knoxville y Logan Paul participarán en combates y "Stone Cold" Steve Austin aparecerá en una edición especial del "KO Show" de Kevin Owens.

Noche 1 (sábado 2 de abril)

Campeonato femenil de SmackDown: Charlotte Flair (c) vs. Ronda Rousey

Campeonato femenil de Raw: Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair

Campeonatos de parejas de SmackDown: The Usos (c) vs. Shinsuke Nakamura & Rick Boogs

Dominik Mysterio y Rey Mysterio contra The Miz y Logan Paul

Drew McIntyre contra Happy Corbin (con Madcap Moss)

The KO Show: Kevin Owens le da la bienvenida a Stone Cold Steve Austin

Seth Rollins vs. luchador por anunciar por el propio Vince McMahon

New Day (King Woods y Kofi Kingston) vs. Sheamus y Ridge Holland

Noche 2 (domingo 3 de abril)

El ganador unifica los títulos: Campeón Universal Roman Reigns vs. Campeón WWE Brock Lesnar

Campeonatos de parejas de mujeres: Carmella & Queen Zelina (c) vs. Naomi & Sasha Banks vs. Liv Morgan & Rhea Ripley vs. Natalya & Shayna Baszler

Sami Zayn contra Johnny Knoxville

Austin Theory contra Pat McAfee

Campeonatos en parejas de Raw: RK-Bro (Matt Riddle & Randy Orton) (c) vs. The Street Profits vs. Alpha Academy

Bobby Lashley contra Omos

Edge contra AJ Styles

¿Dónde ver y a qué hora es WrestleMania 38?

Podrás ver en vivo WrestleMania 38 a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Fox Sports Premium también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica.

En el resto del mundo, podrás verlo a través de Peacock.

Horarios en Latinoamérica para WrestleMania 38 (desde el kickoff)

México 5:00 p. m.

Perú 5:00 p. m.

Ecuador 5:00 p. m.

Colombia 5:00 p. m.

Bolivia 6:00 p. m.

Venezuela 6:00 p. m.

Argentina 6:00 p. m.

Chile 7:00 p. m.

Paraguay 7:00 p. m.

Uruguay 7:00 p. m.

Brasil 7:00 p. m.

