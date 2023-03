Rey Mysterio y su hijo Dominik Mysterio finalmente tendrán su ansiado duelo en WrestleMania 39. | Fuente: WWE

WWE por fin tendrá uno de los encuentros más esperados por sus fans en WrestleMania 39: Rey Mysterio vs. Dominik Mysterio. Se confirmó que padre e hijo se enfrentarán en el cuadrilátero durante el máximo evento de la compañía de lucha libre luego de que el joven le faltara el respeto a su madre durante el más reciente episodio de WWE SmackDown a modo de provocación contra su progenitor.

Tras semanas de andar provocando a Rey Mysterio para poder obtener su ansiada batalla en el siguiente WrestleMania, el problemático y rebelde hijo del luchador cruzó la línea cuando decidió enfocar su despotismo e insultos al resto de su familia. Angie Gutiérrez, esposa de Mysterio, y su hija Aaliyah fueron confrontadas por Dominik y esto enfureció por completo a su padre.

Rey Mysterio vs. Dominik Mysterio será una realidad

Todo el problema inició con la pelea entre Rey Mysterio y LA Knight, uno de los eventos principales de la noche. Cuando Rey estuvo a punto de asestar el golpe final a su rival para ganar el combate, Dominik apareció entró al escenario para distraer a su padre y el face aprovechó para remontar la situación y continuar la pelea. Desde su ingreso al recinto, Dominik se dedicó a interrumpir las acciones de Rey y esto provocó que LA Knight lo atrapara con un roll up, obteniendo la victoria.

Dominik subió al cuadrilátero con un micrófono para preguntarle a su padre si finalmente aceptaría el duelo, pero Mysterio solo atinó a bajarse y salir. El rebelde joven no tardó en despotricar contra su progenitor, calificándolo de “cobarde” pero, al darse cuenta que no surtía efecto, encaró a su madre para preguntarle cómo pudo casarse con una persona como él. Angie y Aaliyah le recriminaron su actitud, pero Dominik le gritó “cállate” en la cara a su madre.

Rey Mysterio no aguantó más esta situación y regresó al escenario para darle un puñetazo en la cara a Dominik y lo tumbó al piso. “Tú me has obligado a esto. Me has obligado a golpearte. No vas a faltarle el respeto a tu madre. Esa es mi esposa. ¿Quieres una pelea en WrestleMania? La tienes. Te veo en WrestleMania, hijo”, le dijo el luchador antes de que su ahora adversario se retirara adolorido y luego se dispuso a consolar al resto de su familia.

Todo va quedando listo para WrestleMania 39

Con la confirmación del duelo entre Rey Mysterio y Dominik Mysterio, WrestleMania 39 se perfila como un evento que los aficionados a la lucha libre disfrutarán y no podrán olvidar en años. El evento anual producido por WWE se llevará a cabo el sábado 1 y domingo 2 de abril en el SoFi Stadium de Inglewood, California en Estados Unidos.

Además de la batalla entre los Mysterio, el plato fuerte de esta cita será el combate por el campeonato universal de WWE unificado entre Roman Reigns, vigente campeón, y el retador Cody Rhodes. Otros encuentros de este evento serán los siguientes:

Charlotte Flair vs. Rhea Ripley

Bianca Belair vs. Asuka

The Usos (Jimmy y Jey Uso) vs. Kevin Owens y Sami Zayn

Austin Theory vs. John Cena

Gunther vs. Sheamus vs. Drew McIntyre

Damage CTRL (Bayley, IYO SKY y Dakota Kai) vs. Becky Lynch, Lita y Trish Stratus

Finn Bálor vs. Edge

Brock Lesnar vs. Omos

Logan Paul vs. Seth Rollins

Braun Strowman y Ricochet vs. The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) vs. Alpha Academy (Chad Gable y Otis) vs. The Viking Raiders (Ivar y Erik)

Liv Morgan y Raquel Rodriguez vs. Shotzi y Natalya vs. Ronda Rousey y Shayna Baszler vs. equipo femenino por confirmar

