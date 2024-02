Adopción responsable: pautas para un compromiso y correcto cuidado de nuestras mascotas

Las mascotas son parte importante de los hogares, por eso la adopción responsable emerge como un principio esencial para asegurar el bienestar de los animales. Para ahondar en este tema tan crucial, conversamos con la reconocida médico veterinaria Susana Pravatiner, quien compartió valiosos consejos sobre cómo abordar este compromiso de manera consciente y amorosa.

Principios para una adopción responsable

La reconocida médico veterinaria Susana Pravatiner recuerda que adoptar una mascota no es una decisión que deba tomarse a la ligera; es un compromiso a mediano y largo plazo, donde se debe contemplar no solo el presente, sino también el futuro. "Las mascotas domésticas no viven tanto como nosotros, pero es probable que sea una relación de 10 años", enfatiza.

Aspectos como la compatibilidad con el estilo de vida, la edad y la disposición para brindar cuidados son fundamentales.

"Es una decisión que hay que pensar y yo felicito a todas las personas que deciden adoptar, porque hay una necesidad enorme de adoptantes, pero también lo que queremos todas las personas que nos importan los animales es que sea una relación positiva, feliz y larga", añade la veterinaria.

Consejos Adopción responsable

Tratos que pueden afectarlos

La experiencia previa del animal adoptado es un factor determinante en su adaptación al nuevo hogar. Muchos de estos animales han enfrentado situaciones traumáticas, lo que puede generar temor y ansiedad. "Es esencial preguntar sobre su pasado y estar preparados para brindarle el apoyo y la comprensión necesaria", destaca la Dra. Pravatiner.

Además, advierte sobre la importancia de no proyectar nuestras propias necesidades en la mascota, ya que esto puede distorsionar la dinámica y afectar su bienestar emocional.

“Allí hay un poco de confusión con respecto a lo que es tratar bien a una mascota. A veces en nuestro deseo de dar amor y de recibir amor deformamos sin querer la dinámica que tiene que haber y trasladamos nuestras necesidades a nuestra mascota nueva más allá de entender las necesidades que la mascota nueva requiere de nosotros”, indicó la especialista.

Consejos Tratos que pueden afectar a la mascota

El peligro de humanizar a nuestras mascotas

Un error común entre los dueños de mascotas es humanizarlas, atribuyéndoles características y comportamientos propios de los seres humanos. La Dra. Pravatiner advierte sobre los riesgos de esta práctica e indica que, si bien es cierto que los animales necesitan amor y cuidados, es fundamental entender sus necesidades naturales y respetar su identidad como especie. Desde vestirlos con ropas incómodas hasta privarlos de ejercicio en aras de nuestra comodidad, estas conductas pueden tener un impacto negativo en su bienestar físico y emocional.

Para concluir, la Dr. Susana Pravatiner resalta que la adopción responsable implica asumir un compromiso de cuidado, respeto y comprensión hacia nuestros compañeros peludos. Siguiendo los principios básicos y evitando tratos que puedan generar estrés o incomodidad, podemos garantizar una convivencia armoniosa y feliz tanto para ellos como para nosotros.

Consejos Humanización a nuestras mascotas